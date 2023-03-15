Загоїти рани та позбутись прищів: незвичні способи застосування господарського мила

Господарське мило – це універсальний засіб для чистки різноманітних поверхонь, але його використання не обмежується лише прибиранням вдома. Це засіб з багатьма корисними властивостями, які можуть допомогти в різних ситуаціях. В цій статті ми розглянемо незвичні способи використання господарського мила.

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Мило допомагає загоювати укуси домашніх тварин. Спершу слід дати стекти крові, а потім прикласти марлю, просочену в розчині з господарського мила, і забинтувати на годину. Така хитрість допоможе швидше зажити укусам та знизити ризик потрапляння інфекції. Але пам'ятайте, якщо на вас напала бездомна тварина, то необхідно негайно звернутися за допомогою до лікаря;

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Господарське мило проти прищів . Ефект оснований на лужних властивостях мила. Раз на два тижні можна намилювати руки господарським милом і трохи розтирати піною обличчя під час вмивання. Вона підсушить шкіру і знищить бактерії на поверхні. Але після такої процедури краще зволожити шкіру;

. Ефект оснований на лужних властивостях мила. Раз на два тижні можна намилювати руки господарським милом і трохи розтирати піною обличчя під час вмивання. Вона підсушить шкіру і знищить бактерії на поверхні. Але після такої процедури краще зволожити шкіру; Очищення духових шаф від запаху їжі. Якщо ви не любите, коли запах їжі залишається в духовках, то господарське мило може стати для вас врятованим. Ви можете натерти мило на губку і потім ретельно протерти поверхні внутрішньої сторони духовки. Це допоможе вам позбутися неприємного запаху;

Чистка килимів . Якщо у вас вдома є килими, то ви знаєте, як складно відмити плями з них. Господарське мило може допомогти вам з цим. Просто розчиніть трохи мила в теплій воді і нанесіть на пляму. Потім ретельно втирайте мило в тканину за допомогою губки, дайте йому трохи підійти і потім промийте водою;

. Якщо у вас вдома є килими, то ви знаєте, як складно відмити плями з них. Господарське мило може допомогти вам з цим. Просто розчиніть трохи мила в теплій воді і нанесіть на пляму. Потім ретельно втирайте мило в тканину за допомогою губки, дайте йому трохи підійти і потім промийте водою; Очищення щіток для макіяжу. Щітки для макіяжу можуть накопичувати багато бруду та бактерій, що можуть стати причиною висипань на шкірі. Але не потрібно купувати спеціальні засоби для їх чистки, господарське мило зробить це не гірше. Просто натріть щітку на мило і потім ретельно промийте водою. Це допоможе вам зберегти щітки в чистоті;

Засіб для видалення плям зі стін . Якщо на стіні залишилися плями від ручки або від підошви взуття, то господарське мило допоможе вам з цим. Розчиніть трохи мила в теплій воді і нанесіть на пляму. Ретельно втирайте мило в стіну за допомогою губки. Потім промийте водою та висушіть стіну;

. Якщо на стіні залишилися плями від ручки або від підошви взуття, то господарське мило допоможе вам з цим. Розчиніть трохи мила в теплій воді і нанесіть на пляму. Ретельно втирайте мило в стіну за допомогою губки. Потім промийте водою та висушіть стіну; Засіб від мозолів. Якщо вам доводилося довго ходити в незручному взутті та з'явилися мозолі, спробуйте розвести невеликий шматочок мила в тазику або ванні для ніг і помістіть туди свої стопи. Вода з милом допоможе впоратися з мозолями та навіть полікує п'яткові шпори;

Засіб для профілактики ГРВІ та грипу . Деякі лікарі в СРСР рекомендували промивати ніс мильним розчином для лікування цих захворювань. Для цього необхідно було змастити пальчик у господарському милі та перенести засіб в ніс. Цей спосіб, хоч і здається дивним, може бути ефективним для зменшення ризику зараження вірусом;

. Деякі лікарі в СРСР рекомендували промивати ніс мильним розчином для лікування цих захворювань. Для цього необхідно було змастити пальчик у господарському милі та перенести засіб в ніс. Цей спосіб, хоч і здається дивним, може бути ефективним для зменшення ризику зараження вірусом; Ефективний протигрибковий засіб . Якщо ви помітили грибок на нігтях пальців ніг, то не поспішайте бігти в аптеку. Спробуйте спочатку цей лайфхак, який ще використовували в Радянському Союзі. Візьміть невеликий шматок господарського мила, помістіть його в воду та занурте туди ноги. Розчин, що утвориться, забезпечить профілактику та лікування грибкових захворювань;

. Якщо ви помітили грибок на нігтях пальців ніг, то не поспішайте бігти в аптеку. Спробуйте спочатку цей лайфхак, який ще використовували в Радянському Союзі. Візьміть невеликий шматок господарського мила, помістіть його в воду та занурте туди ноги. Розчин, що утвориться, забезпечить профілактику та лікування грибкових захворювань; Засіб від шкідників. Господарське мило корисне не лише в побуті, але й на садовій ділянці. Розчин з господарського мила можна використовувати як засіб від попелиць та інших шкідників на рослинах. Просто змастіть розчин на листя і не хвилюйтеся про можливу шкоду для рослин, господарське мило не нашкодить їм.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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