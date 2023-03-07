Замочите белую обувь в этом растворе, чтобы вернуть ей белоснежный цвет

Белые кроссовки всегда в моде, а носить их можно в любое время года. Однако они обладают свойством быстро изнашиваться и загрязняться. Но не стоит отказываться от белой обуви, ведь есть один простой способ почистить ее, чтобы она выглядела как новая.

Перед тем постирать обувь белого цвета, ее следует замочить в растворе, который производится на основе обычной пищевой соды. Об этом пишет издание Sante plus.

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Как почистить белые кроссовки

Сода поможет восстановить начальный цвет обуви. Она удаляет пятна и работает как с кожаными кроссовками, тканевыми, так и с резиновыми подошвами. Чтобы отчистить белую обувь, нанесите на зубную щетку немного соды и протрите загрязнение круговыми движениями. Добавьте немного жидкости для мытья посуды для большей эффективности.

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Можно также смешать 2-3 чайные ложки пищевой соды в 100 мл теплой воды и протереть обувь этим раствором, в котором следует смочить губку. Для большей эффективности можно добавить перекись водорода.

Еще один способ – замочить обувь в таком растворе на ночь, а после этого постирать как обычно. Это вернет белье вашей обуви вы сможете насладиться первозданным оттенком старой и любимой пары.

Раньше мы писали о том, как убрать белые пятна и разводы на обуви без химических средств.

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