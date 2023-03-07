Замочіть біле взуття у цьому розчині, щоб повернути йому білосніжний колір

Білі кросівки завжди в моді, а носити їх можна в будь-яку пору року. Однак вони мають властивість швидко зношуватися і забруднюватись. Але не варто відмовлятись від білого взуття, адже є один простий спосіб почистити його, щоб воно виглядало як нове.

Перед тим випрати взуття білого кольору, його слід замочити в розчині, який робиться на основі звичайної харчової соди. Про це пише видання Sante plus.

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Як почистити білі кросівки

Сода допоможе відновити початковий колір взуття. Вона видаляє плями та працює зі шкіряними кросівками, тканинними, так і з гумовими підошвами. Щоб відчистити біле взуття нанесіть на зубну щітку трохи соди та протріть забруднення круговими рухами. Додайте трохи рідини для миття посуду для більшої ефективності.

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Також можна змішати 2-3 чайні ложки харчової соди у 100 мл теплої води та протерти взуття цим розчином, у якому слід змочити губку. Для більшої ефективності можна додати перекис водню.

Ще один спосіб – замочити взуття у такому розчині на ніч, а після цього випрати як зазвичай. Це поверне білизну вашому взуттю ви зможете насолодитись первозданним відтінком старої та улюбленої пари.

Раніше ми писали про те, як прибрати білі плями та розводи на взутті без хімічних засобів.

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