Заморозка карт пенсионеров: в Минсоцполитики объяснили важный нюанс

В Интернете распространяется информация о том, что банковские карты пенсионеров, не пользующиеся ими в течение 6 месяцев, будут заблокированы.

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Минсоцполитики опровергает эту информацию. Пенсионные карты не блокируются. Если пенсионер, который является внутренне перемещенным лицом, не пользуется картой в течение 6 месяцев, пенсия будет продолжать начисляться, но не будет поступать на карточный счет до выяснения обстоятельств.

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Это связано с тем, что многие пенсионеры из числа ВПЛ проживают на временно оккупированной территории. В этой ситуации государство не может оперативно выяснить, жив ли держатель карты и имеет ли он доступ к ней.

Для того, чтобы получать пенсию на карточку, проживающему на ТОТ пенсионеру,

нужно подтвердить свое лицо.

Это можно сделать:

в Пенсионном фонде: лично; через уполномоченное лицо; через нотариус;

в Сбербанке: лично.



Если пенсионер не подтвердит свое лицо в течение 3 месяцев после окончания военного положения, начисление пенсии будет прекращено.

Детальнее о том, как подтвердить личность, можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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