Засчитывается ли период обучения в страховой стаж: в ПФУ объяснили

Пенсионный фонд Украины разъяснил особенности учета периодов обучения до 1 января 2024 в страховой стаж. Для многих граждан Украины вопрос зачисления времени обучения при исчислении пенсии чрезвычайно важен.

ПФУ объясняет, что периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в трудовом стаже для назначения пенсии до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (т.е. до 01.01.2004), зачисляются в страховой стаж согласно порядку и условиями, предусмотренными предыдущим законодательством.

До 01.01.2004 в стаж работы относились периоды очного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах, на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Периоды обучения могут быть отнесены к стажу на основании записей в трудовой книжке или соответствующих документов об образовании. При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней периоды обучения могут быть подтверждены дипломами, удостоверениями, свидетельствами, справками и другими документами, выданными на основе архивных данных.

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Для подтверждения периодов очного обучения используются специальные справки, которые должны содержать информацию о продолжительности обучения в конкретном учебном заведении за определенные годы, с указанием завершения полного курса обучения или его отдельных этапов.

Этот порядок установлен правительством Украины и отражен в пункте 8 Порядка подтверждения стажа работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 №637.

ПФУ также напоминает, что учебный курс – это завершенный период обучения студента в течение учебного года, включающий время обучающих семестров, итогового контроля и каникул. Начало и окончание обучения на конкретном курсе оформляются соответствующими приказами.

Напомним, ранее мы писали, что каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат.

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