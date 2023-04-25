Завтрак за 5 минут: как приготовить яблочные оладьи

Блинчики, панкейки и оладьи – это блюда, которые приобрели популярность во всем мире благодаря своей простоте в приготовлении и разнообразии начинок. Эти блюда можно легко приготовить заранее и есть как разогретые, так и охлажденные. София Рожко, нутрициология, предлагает интересный рецепт яблочных оладий.

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Ингредиенты:

5 яблок;

4-8 ст.л. муки;

сок половинки лимона;

2 яйца.

Чтобы приготовить яблочные оладьи, сначала снять кожуру с яблок и натереть их. Излишнюю жидкость отожмите, добавьте сок лимона, яйца и муку, количество которой зависит от сочности яблок. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

Затем нужно смазать сковороду растительным маслом или сливочным маслом и жарить оладьи на маленьком огне под крышкой по три – четыре минуты с каждой стороны.

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Готовые яблочные оладьи можно подавать с корицей, йогуртом и медом. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезный завтрак из двух ингредиентов всего за 15 секунд.

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