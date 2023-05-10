Заявку на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий, теперь можно подать в приложении Дія

Теперь в приложении "Дія" можно подать заявку на ремонт поврежденного жилья. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать онлайн заявление и получить средства на ремонт по программе "єВідновлення".

Максимальная сумма пособия – 200 тыс.грн, которые можно использовать на приобретение строительных материалов или оплату услуг подрядчиков. Услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и полностью отремонтировано. Сумму пособия будет определять специальная комиссия, которая учтет объемы нанесенных повреждений.

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Для тех, чьи дома полностью разрушены и не подлежат восстановлению, правительство разрабатывает другую программу компенсации. Дополнительные сведения о программе "єВідновлення" узнайте по ссылке.

Приоритетная финансовая помощь по программе получат участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные граждане, многодетные семьи, опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот, а также люди с инвалидностью I и II групп.

Чтобы получить помощь по программе "єВідновлення", выполните следующие шаги:

Заявить о поврежденном имуществе через приложение Дія. Если вы уже сделали это ранее, повторно подавать заявление не нужно. Открыть специальный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Это можно сделать через банковское приложение, личный отдел банка или в процессе подачи заявления в приложение Дія. Заполнить заявление на получение помощи через приложение Дія. В заявке необходимо указать категорию льгот, контактные данные и счет для осуществления выплаты, а также производили ли ремонт. Дія автоматически оформит заявление. Проверьте ее и отправьте в отделку. Если у жилья есть совладельцы, они должны согласиться на участие в программе. После обработки заявления местные власти пришлют комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушение и определит сумму компенсации.

После проверки решение будет внесено в Реестр поврежденного и разрушенного имущества. Затем вы получите подтверждение и средства на карту "єВідновлення". Их следует использовать в течение 12 месяцев со дня получения.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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