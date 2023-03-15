"Здание сложилось": появилось видео последствий удара HIMARS по месту базирования оккупантов в Хрустальном Луганской области

Вооруженные силы Украины во вторник утром нанесли удар по американской реактивной системе залпового огня HIMARS по городу Красный Луч (Хрустальный), выпустив 6 снарядов. Об этом сообщили в представительстве так называемой псевдореспублики ЛНР.

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:00 по столичному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении.

В сети предполагается, что в этом месте базировалась росгвардия. На видео можно услышать, как оператор говорит, что у "всех была чуйка" и с "5 утра никто не спал". Также на ролике показали разрушения, повлекшие попадание реактивных ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Видео дня

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