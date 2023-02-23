Зеленский ответил на петицию о выплатах военным 30 тысяч грн

Владимир Зеленский ответил на петицию, призывающую вернуть премию в 30 тысяч гривен военным. Президент поручил рассмотреть этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Об этом идет речь на сайте президента.

Как напомнила автор петиции Вера Русина, ранее петиция с требованием повысить премии военным со 100 тысяч до 150 тысяч, а также с 30 до 50 тысяч гривен набрала необходимое количество голосов. Повышение предлагали сделать благодаря упразднению надбавок нардепам. Тогда Зеленский поручил проработать это предложение главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

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В то же время автор новой петиции заявляет, что правительство вместо этого приняло противоположное решение, снизив размер премий многим военным.

"Нельзя влезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство. Властям нужно уже научиться просчитывать свои действия и решения на несколько шагов вперед", - подчеркнула Вера Русина.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть предложение вернуть премии в 30 тысяч гривен, ссылаясь на такой аргумент:

"Обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях", - ответил Зеленский.

Напомним, с 1 февраля 2023 г. начал действовать новый Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военным Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Выплаты зависят от того, где находится военный – в тылу или непосредственно в зоне проведения активных боевых действий.

Выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, останутся такими же – 100 тысяч гривен. В то же время для ряда военных сохранят премии в 30 тысяч гривен.

Однако премии не будут выплачиваться военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ и находящихся вне районов ведения боевых действий. Речь идет об учебных центрах, органах военного управления, тыловых базах и т.д.

Такие военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы будут получать минимальное денежное обеспечение – не менее 20 100 гривен. А для ГСЧС и полицейских Нацполиции — не менее 17 тысяч гривен.

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