Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих: что известно о Содоле, Скибюке и Плахуте

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

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Соответствующий указ появился на сайте офиса президента. В тексте указа не указывается причина отставки генерал-лейтенанта.

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Сам Наев в Телеграм-канале сообщил, что об увольнении узнал из СМИ:

"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано", – написал он.

Впоследствии на сайте Офиса президента появился указ о назначении командующего Сухопутными войсками ВСУ, которым стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. До этого Павлюк был первым заместителем министра обороны Украины.

Также Зеленский назначил новых командующих Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк, Силами территориальной обороны Игорь Плахута и Объединенными силами Юрий Содоль.

Что известно о командующих Содоле, Скибюке и Плахуте

Генерал-лейтенант Александр Павлюк – Герой Украины. До полномасштабного вторжения командовал Операцией Объединенных сил. 2014 – командир 24 ОМБр, которая отличилась в ходе увольнения Славянская, Северская, Лисичанская. В 2022 возглавлял Киевскую ОВА, отвечал за оборону Киевской области.

Игорь Скибюк – Герой Украины. Бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады. В начале сентября 2023 руководил подразделениями бригады во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.

Юрий Содоль – Герой Украины. С 2014 на фронте. Бывший командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, с которой побывал, увольнял украинские города. Был командующим Морской пехотой. 25 бригада отличилась в боях за Рубежное, участвовала в штурме в Ямполе, защищала Донецкий аэропорт. Под руководством Содоля 25 ОПГБр прикрывала выход украинских сил из Дебальцево.

Игорь Плахута – до нового назначения занимал должность заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Напомним, 8 февраля президент уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского.

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