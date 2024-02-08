Зеленский назначил нового главнокомандующего: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Ранее он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения. Пока неизвестно, кто станет новым командующим Сухопутными войсками.

"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее должность главнокомандующего ВСУ занимал Валерий Залужный, назначенный на этот пост в 2021 году.

Кроме этого, президент поблагодарил Залужного за два года службы.

"Я благодарен за каждую победу, которых мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде" Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", – подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному оставаться в команде и дальше работать на этом посту.

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