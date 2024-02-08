Зеленський призначив нового головнокомандувача: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Раніше він обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Наразі невідомо, хто стане новим командувачем Сухопутних військ.

"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що раніше посаду головнокомандувача ЗСУ обіймав Валерій Залужний, якого призначили на цей пост у 2021 році.

Крім цього, президент подякував Залужному за два роки служби.

"Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – наголосив він.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному залишатися в команді й надалі працювати на цій посаді.

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