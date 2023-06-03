Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем интервью The Wall Street Journal, что страна готова к контрнаступлению. Он пожелал иметь дополнительные ресурсы для проведения контрнаступления, но отметил, что Украина не может ждать месяцев.

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"Не знаю точно, сколько это займет время и какую цену мы заплатим", – сказал президент.

Зеленский отметил, что у России преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от вражеской авиации может привести к большому количеству потерь среди военных во время контрнаступления.

Президент также подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные комплексы Patriot для защиты гражданского населения, так и военных на передовой. Он признал, что точно не может определить, сколько времени займет проведение контрнаступления и какая цена будет заплачена за это.

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Напомним, 20 мая основатель ППК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

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