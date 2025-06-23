Зеленского пытались убить в Польше в аэропорту Жешува - глава СБУ Малыш

Правоохранителям Украины удалось предотвратить очередное покушение на президента Владимира Зеленского. На этот раз к организации плана причастен гражданин Польши — военный пенсионер.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, подготовка проходила на территории Польши. Мужчину еще много лет назад завербовали российские спецслужбы — он был убежденным сторонником советской идеологии. Впоследствии РФ активизировала его для выполнения конкретной задачи: устранение президента Зеленского во время его пребывания в польском аэропорту Жешув. Среди возможных способов убийства рассматривались атака с использованием FPV-дрона и снайперских обстрелов.

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Впрочем, план был сорван благодаря общим действиям Службы безопасности Украины и польских коллег из Агентства внутренней безопасности. Малыш отметил профессионализм, с которым действовали польские правоохранители.

Это уже не первая попытка покушения на жизнь главы государства. Глава СБУ напомнил, что в прошлом году была разоблачена группа, в которую входили полковники Управления государственной охраны. Они действовали в интересах российской ФСБ и планировали организовать убийство президента во время его передвижения в рамках Офиса главы государства. На тот момент операцию курировал генерал-лейтенант Сергей Беседа, впоследствии устраненный Путиным после провала плана.

Малыш подчеркнул, что для разоблачения этого сговора понадобились годы напряженной работы. Сотрудники СБУ провели масштабное агентурное и техническое проникновение в среду исполнителей. Кроме покушения на Зеленского, злоумышленники также готовили атаки на руководителя ГУР Кирилла Буданова и самого Малыша.

Напомним, Вэнс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".

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