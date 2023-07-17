Земля повысила свои вибрации: ученые объяснили, что это значит и как обратить себе в пользу

17 июля 2023 г. ожидается резонансное повышение вибраций нашей планеты. Это явление удивило ученых уже с 2000 года, когда обычная частота колебаний на уровне 7,83 Гц начала стремительно увеличиваться. 17 июня 2023 г. эта частота достигла отметки 190 Гц. Такой резкий рост свидетельствует о глобальных изменениях на нашей планете, что отражается в быстром увеличении частоты Шумана, известной как пульс или сердцебиение Земли.

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Роль частоты Шумана

Резонанс Шумана – это низкочастотные волны, образующиеся вокруг Земли и частоты 7,83 Гц. Эти волны возникают в результате ударов молний, которые наблюдаются ежедневно – около 50 раз – и отражаются от земной поверхности до ионосферы. Это открытие совершил немецкий физик Винфрид Отто Шуман в 1958 году. Низкочастотные колебания распространяются между земной поверхностью и ионосферой и незаметны для слуха. С начала 2000 года частота колебаний начала стремительно увеличиваться, хотя столетиями она держалась на отметке 7,83 Гц.

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Воздействие низкочастотных волн на организм и мозг человека

В ходе исследований ученые открыли, что мозг человека имеет несколько типов низкочастотных волн: альфа-, бета-, тета- и дельта-волны. Доказано, что альфа- и тета-волны могут синхронизироваться с частотой Шумана, то есть вибрациями нашей планеты. В состоянии синхронизации человек обладает невероятными способностями и может самостоятельно исцелить свое тело от любых болезней: происходит удаление больных клеток и регенерация новых.

Взаимосвязь энергетики Земли и человека

Если частоты Шумана синхронизируются с энергетикой человека, то планета и человек оказывают влияние друг на друга, внося свой вклад в общее состояние. Украинский ученый Владимир Вернадский считал, что у людей есть общее энергетическое поле, подтверждая теорию К. Юнга о коллективном бессознательном.

Исследования показали, что ученые уже могут измерять вибрации человека, зависящие от его эмоционального состояния и мыслей. Чем счастливее человек, тем выше его энергетические ритмы и гармоничнее его связь с Землей. К примеру:

При страхе, агрессии или оскорблениях колебания падают до 3,3 Гц; В благодарности повышаются до 45 Гц, а сердечная благодарность до +140 Гц; При ощущении единства – 140 Гц; Самый высокий уровень наблюдается при чувстве любви – от 50 до +200 Гц.

Исследования и прогнозы ученых Канадский профессор психологии Майкл Персинджер доказал, что человек не может избежать влияния вибраций на Землю, если не построить стальной подземный бункер. Таким образом, человек взаимодействует с планетой, и повышение вибраций оказывает прямое влияние на его физическое и психологическое состояние. Прогнозируется, что взаимодействие с этими частотами поможет человеческому организму исцелиться, а гармония с природной средой позволит предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Исцеление и улучшение общего состояния – это не единственное влияние вибраций Земли на организм. Благодаря совпадению частот работы мозга с частотой резонанса Шумана, люди приобретают дополнительные способности. Они лучше усваивают новую информацию, улучшают работу мозга и памяти, становятся сбалансированнее и устойчивее в ситуациях с высокой нагрузкой, увеличивают свою производительность.

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Выводы психологов о повышении вибраций Земли

Психологи предполагают, что уровень вибрационной частоты нашей планеты будет постоянно расти. Поэтому сознание и энергетика человечества постоянно претерпевают изменения и находятся в процессе трансформации. Человек физически не сможет оставаться на низких вибрациях, постоянно находясь в состояниях стресса, тревоги или гнева. Предполагается, что низкие вибрации могут вызвать физический дискомфорт, чтобы люди стали более сознательными и хорошими.

С 17 июня 2023 г. человечество находится в процессе роста, что ставит значительную нагрузку на организм. Поэтому психологи советуют чаще находиться в состоянии "здесь и сейчас", не зацикливаться на прошлом, а жить сегодняшним днем и заботиться о будущем. Таким образом, человек сможет быстрее адаптироваться к новым вибрациям Земли, чувствовать себя здоровее и счастливее.

Как использовать ритмы Шумана в свою пользу

Ученые и психологи дают несколько советов по синхронизации с повышенными вибрациями Земли, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни на планете и улучшить физическое и психологическое самочувствие.

Каждый день проводите время на свежем воздухе. Прогулки в парке, лесу или у моря позволяют настроиться на гармонию с природой, расслабиться и восстановить естественные вибрации тела. Наблюдайте за звездами. Безграничное звездное небо способно успокаивать и гармонизировать нашу связь со вселенной. Занимайтесь медитацией и слушайте звуки на частоте Шумана. В Интернете много музыкальных каналов, где можно найти записи звуков на частоте 7,83 Гц. Старайтесь оставаться в состоянии покоя, любви и благодарности, поскольку это оказывает положительное влияние на общее состояние организма и окружающую среду.

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