Земля підвищила свої вібрації: вчені пояснили що це значить і як обернути собі на користь

17 липня 2023 року очікується резонансне підвищення вібрацій нашої планети. Це явище здивувало вчених вже з 2000 року, коли звичайна частота коливань на рівні 7,83 Гц почала стрімко збільшуватися. 17 червня 2023 року ця частота досягла позначки 190 Гц. Таке різке зростання свідчить про глобальні зміни на нашій планеті, що відображається у швидкому збільшенні частоти Шумана, відомої як пульс або серцебиття Землі.

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Роль частоти Шумана

Резонанс Шумана – це низькочастотні хвилі, що утворюються навколо Землі та мають частоту 7,83 Гц. Ці хвилі виникають внаслідок ударів блискавок, що спостерігаються щодня – близько 50 разів – і відбиваються від земної поверхні до іоносфери. Це відкриття зробив німецький фізик Вінфрід Отто Шуман в 1958 році. Низькочастотні коливання розповсюджуються між земною поверхнею та іоносферою і непомітні для людського слуху. З початку 2000 року частота коливань почала стрімко збільшуватися, хоча століттями вона трималася на позначці 7,83 Гц.

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Вплив низькочастотних хвиль на організм та мозок людини

Під час досліджень вчені відкрили, що головний мозок людини має кілька типів низькочастотних хвиль: альфа-, бета-, тета- та дельта-хвилі. Доведено, що альфа- та тета-хвилі можуть синхронізуватися з частотою Шумана, тобто вібраціями нашої планети. У стані синхронізації людина має неймовірні здібності і може самостійно зцілити своє тіло від будь-яких хвороб: відбувається видалення хворих клітин та регенерація нових.

Взаємозв'язок енергетики Землі та людини

Якщо частоти Шумана синхронізуються з енергетикою людини, то планета і людина впливають одна на одну, вносячи свій внесок у загальний стан. Український вчений Володимир Вернадський вважав, що люди мають спільне енергетичне поле, підтверджуючи теорію К. Юнга про колективне несвідоме.

Дослідження показали, що вчені вже можуть вимірювати вібрації людини, які залежать від її емоційного стану та думок. Чим щасливіша людина, тим вищі її енергетичні ритми і гармонійніший її зв'язок з Землею. Наприклад:

Під час страху, агресії або образи коливання падають до 3,3 Гц; У стані подяки підвищуються до 45 Гц, а серцева вдячність до +140 Гц; При відчутті єдності - 140 Гц; Найвищий рівень спостерігається при почутті любові - від 50 до +200 Гц.

Дослідження та прогнози вчених Канадський професор психології Майкл Персінджер довів, що людина не може уникнути впливу вібрацій Землі, якщо не побудувати сталевий підземний бункер. Таким чином, людина взаємодіє з планетою, і підвищення вібрацій прямо впливає на її фізичний та психологічний стан. Прогнозується, що взаємодія з цими частотами допоможе людському організму зцілитися, а гармонія з природним середовищем дозволить запобігти розвитку серйозних захворювань.

Зцілення та поліпшення загального стану – це не єдиний вплив вібрацій Землі на організм. Завдяки збігу частот роботи мозку з частотою резонансу Шумана, люди набувають додаткових здібностей. Вони краще засвоюють нову інформацію, покращують роботу мозку та пам'яті, стають більш збалансованими та стійкими в ситуаціях з високим навантаженням, збільшують свою продуктивність.

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Висновки психологів про підвищення вібрацій Землі

Психологи передбачають, що рівень вібраційної частоти нашої планети постійно буде зростати. Тому свідомість та енергетика людства постійно зазнають змін і перебувають у процесі трансформації. Людина фізично не зможе залишатися на низьких вібраціях, постійно перебуваючи в станах стресу, тривоги або гніву. Передбачається, що низькі вібрації можуть викликати фізичний дискомфорт, щоб люди стали свідомішими та добрішими.

З 17 червня 2023 року людство перебуває у процесі зростання, що ставить значне навантаження на організм. Тому психологи радять частіше перебувати у стані "тут і зараз", не зациклюватися на минулому, а жити сьогоднішнім днем та дбати про майбутнє. Таким чином, людина зможе швидше адаптуватися до нових вібрацій Землі, почуватися здоровіше та щасливіше.

Як використовувати ритми Шумана на свою користь

Вчені та психологи дають кілька порад, як синхронізуватися з підвищеними вібраціями Землі, щоб адаптуватися до нових умов життя на планеті та поліпшити фізичне та психологічне самопочуття.

Щодня проводьте час на свіжому повітрі. Прогулянки в парку, лісі або біля моря дозволяють налаштуватися на гармонію з природою, розслабитися і відновити природні вібрації тіла. Спостерігайте за зірками. Безмежне зоряне небо має здатність заспокоювати та гармонізувати нашу зв'язок із всесвітом. Займайтеся медитацією та слухайте звуки на частоті Шумана. В Інтернеті є багато музичних каналів, де можна знайти записи звуків на частоті 7,83 Гц. Намагайтеся залишатися в стані спокою, любові та вдячності, оскільки це позитивно впливає на загальний стан організму та навколишнє середовище.

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