Землю может атаковать астероид ''Бог Хаоса'': стала известна дата

Астероид Апофис, известный также как "Бог Хаоса", может столкнуться с Землей в 2029 году. Хотя вероятность такого сценария составляет более одного миллиарда, ученые не исключают возможность катастрофы, пока продолжается анализ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном изданием Live Science.

Апофис имеет около 340 метров в поперечнике и по размерам сравнивается с Эйфелевой башней. Хотя он не является достаточно массивным, чтобы вызвать глобальное уничтожение планеты, его падение может уничтожить большой город и вызвать климатические последствия для всей планеты, пишет Live Science.

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Астероид был обнаружен в 2004 году и получил свое название в честь египетского бога тьмы Апепа. По прогнозам NASA, в 2029 году Апофис пролетит мимо Земли на расстоянии менее 32 000 километров, что гораздо ближе, чем расстояние до Луны. Это может создать угрозу для спутников на околоземной орбите.

Расчет ученых по поводу столкновения астероида с Землей. Источник: content.cld.iop.org

Исследователи также предупреждают, что большой астероид, такой как Апофис, может изменить траекторию из-за столкновений с меньшими космическими объектами. Это может произойти в ближайшие годы и повлечь за собой курс столкновения с нашей планетой.

Последние исследования подтверждают, что вероятность такого сценария остается очень низкой, но исследователи все же продолжают наблюдение, чтобы исключить все возможные угрозы.

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