Землю накрыла 6-ти бальная магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 14-15 июня

Геомагнитные бури определяются по К-индексу, шкале, которая измеряет их интенсивность от 2 до 9. Чем выше показатель, тем больше влияние бури на организм человека и технические системы.

Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14 и 15 июня 2025 года.

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В субботу, 14 июня, прогнозируется геомагнитная буря умеренной силы - К-индекс будет составлять 5, что соответствует красному уровню. Она может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к изменениям погоды. На следующий день, в воскресенье, 15 июня, ожидается усиление солнечной активности - К-индекс повысится до 6, что свидетельствует об ощутимой магнитной буре с более заметным влиянием на здоровье и самочувствие.

Следует учитывать, что подобные прогнозы носят ориентировочный характер и могут изменяться, ведь обновление данных об активности Солнца происходит каждые три часа. Наиболее достоверными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как другие указывают на возможные тенденции.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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