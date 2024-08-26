Бойцы ВСУ сбили российскую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей (видео)

Утром в понедельник, 26 августа, в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре и ряде других городов прогремели взрывы из-за ракетной атаки армии страны-агрессора РФ. В Луцке повреждена многоэтажка.

В частности, Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбил крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей. Она направлялась в Закарпатье.

Соответствующее видео публиковал Виктор Никита, глава Закарпатской ОВД.

Позже спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что по уточненной информации, российская крылатая ракета в Закарпатье/Львовской области была сбита зенитным ракетным комплексом ПВО, а не пулеметчиком местного зенитно-пулеметного батальона.

Ранее мы рассказывали, что уже известно о по меньшей мере одном погибшем в результате массированной атаки: в Днепропетровской области погиб 69-летний мужчина.

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