Жара, ливни или осенняя прохлада? Синоптики предупредили, чего ждать от погоды в последний месяц лета

Украинских жителей ждет жаркий и почти бездождливый август. По прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит привычные сезонные показатели, а количество осадков будет минимальным.

Как говорится в данных Укргидрометцентра, август 2025 года окажется теплее среднестатистических показателей. Средняя температура по стране прогнозируется в пределах от +20 до +26°C, что на 1,5–2 градуса превышает климатическую норму.

В западных регионах ожидаются несколько более низкие показатели – от +17 до +20°C, а в Карпатах – +14… +16°C, что соответствует нормальным нормам.

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Что касается осадков, то их количество будет значительно ниже нормы – всего 23–40 мм (около 64–73% от стандартного показателя). В западной части страны, включая Карпаты, ожидается больше дождей - 60-77 мм, а в горных районах - до 116 мм, что в целом соответствует норме.

Климат в августе: показывает статистика

Согласно многолетним метеонаблюдениям, в Украине средняя температура воздуха в августе обычно составляет от +18 до +24,8°C. В горных регионах эти показатели несколько ниже – примерно +16… +19°C, а в высокогорье Карпат – около +13°C.

Высокие зафиксированные температурные значения достигали +35… +39,6°C. В южных, восточных, центральных областях, а также в Тернопольской и Черниговской областях температура местами достигала +40… +42°C. В горных зонах зафиксирован максимум до +39°C.

Минимальные температуры августа также могут быть достаточно низкими: обычно +1… +7°C, на морском побережье – +8… +13°C. В северных, восточных, а также в Волынской, Запорожской областях и Карпатах иногда фиксировали даже слабые заморозки - до -2°C.

Средний уровень осадков в августе составляет 30–97 мм. В отдельных регионах – в частности, в Херсонской области и западном Крыму – эта цифра может быть ниже: около 24–28 мм. Больше дождей традиционно выпадает на Прикарпатье, Закарпатье и в самих Карпатах – там фиксируется от 104 до 120 мм осадков в месяц.

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