Жилье для защитников: какие льготы ждут военных в 2025 году

Государство предоставляет некоторые льготы военнослужащим, участникам боевых действий и ветеранам войны. В частности, предоставляя возможность получать скидки на коммунальные услуги и другие выгоды.

Редакция UAportal рассказывает о льготах на жилье для военных.По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), военнослужащие, получившие инвалидность при исполнении обязанностей, а также их семьи, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги.

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Для получения этой льготы необходимо подать заявление в сервисный центр ПФУ, что можно сделать как лично, так и онлайн. Военные могут воспользоваться следующими льготами:

75% скидка на оплату жилищных услуг для 21 квадратного метра на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении и дополнительно 10,5 квадратных метра на всю семью;

75% скидка на оплату коммунальных услуг, таких как газ, электроэнергия и сжиженный газ для бытовых нужд;

75% скидка на жидкое топливо для домохозяйств, не имеющих централизованного отопления.

Напомним, в Украине с 1 февраля изменится порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных.

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