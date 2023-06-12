Житель США подхватил инфекцию, которая 'ест' его мышцы после того, как его укусил родственник

В США мужчина заразился плотоядными бактериями после того, как его во время семейной ссоры укусил родственник. У жертвы укуса развилась болезнь, называемая некротическим фасциитом.

Мужчина, по имени Донни Адамс, родом из Флориды. Он рассказал, что родственник укусил его за бедро. После этого у него на месте укуса появилась шишка и болела нога. Выяснилось, что после укуса в рану попали питающиеся его плотью бактерии, сообщает Tampa Bay Times.

После нескольких суток самолечения американец обратился к врачу. Врач Фриц Бринк, осмотрев Адамса, решил провести срочную операцию, поскольку обнаружил в ране пациента бактерии некротизирующего фасциита, разъедающих здоровые ткани тела. Известно, что они могут жить в полости рта носителя.

Видео дня

Читайте также: Британка заболела болезнью, которая сделала ее инвалидом и даже не имеет названия

"Я посмотрел на него и сказал ему, что мне нужно увести его в операционную", – прокомментировал ситуацию врач.

Во время операции с левого бедра Донни удалили около 70 процентов пораженных тканей. Врачи говорят, что если бы мужчина затянул из обращения к специалистам, ногу пришлось бы ампутировать.

Некротический фасциит является опасным инфекционным заболеванием, которое влияет на подкожные ткани и мышцы. Бактерии быстро распространяются, вызывая воспаление, некроз (отмирание тканей) и повреждение мышц. Некротический фасциит чрезвычайно редким, но крайне серьезным заболеванием, которое может привести к значительному поражению тканей и даже смерти больного.

Первоначальные симптомы некротического фасциита могут включать интенсивную боль, быстро прогрессирующее воспаление, повышенную температуру тела, головную боль, озноб и общее недомогание. Заболевания быстро прогрессируют, и могут появляться признаки некроза тканей, такие как темные или фиолетовые пятна на коже, местное обескровливание, волдыри, гнойные выделения из раны.

Некротический фасциит является неотложной медицинской ситуацией, и требует немедленной медицинской помощи. Лечение включает применение антибиотиков широкого спектра действия по борьбе с инфекцией, хирургическое удаление некротических тканей и интенсивную поддерживающую терапию.

Напомним, ученые обнаружили вакцину, которая позволяет стерилизовать кошек на 2-3 года без хирургии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!