10 быстрорастущих растений и украсят ваш сад в короткие сроки

Наступила весна, и многие планируют создать собственный сад. Но большинство растений созреют только летом или осенью. К счастью, есть много быстрорастущих растений, которыми вы можете наслаждаться вскоре после посадки.

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Большинство низкорослых растений обычно можно сажать дважды или больше ежегодно, поэтому смело сажайте второй цикл после того, как вы соберете первый.

Редис: Эти ребята являются абсолютными рекордсменами быстрого садоводства. Семенам нужно лишь несколько дней, чтобы прорасти, и растения будут заметно увеличиваться изо дня в день. Через три-пять недель после посадки вы готовы убирать урожай; Горох: еще одна культура для холодной погоды, идеальная для весеннего садоводства. Начните заранее и убедитесь, что у вас есть чем лазить маленькие виноградные лианы – возможно, колья в земле или забор поблизости. Ранние сорта, такие как Sugar Snap, могут быть готовы всего за шесть-восемь недель; Бархатцы: они любят теплую погоду, но если там, где вы все еще прохладно, вы можете посадить их в помещении. Нужно только около восьми недель, чтобы увидеть насыщенное оранжево-желтое цветение, даже если вы начали с семян; Бок чой: Этот хрустящий родственник капусты является еще одним рекордсменом по быстрому росту. Он любит прохладную температуру, но не холодную, поэтому проверьте садовые карты для вашей местности, чтобы найти правильное время для посадки. Однако, как только он начнется, у вас будет достаточно для сбора урожая через шесть-восемь недель; Детская морковь: Маленькая морковь, которую вы покупаете в магазине, специально производится так, чтобы она имела такую форму. Но если вам просто нужна маленькая морковь, все что вам нужно сделать, это вырастить нормальную морковь, но собрать ее раньше. Эту молодую морковь традиционно собирают в процессе "прореживания", когда вы выдергиваете меньшие растения в строке, чтобы освободить место для больших; Молодой картофель: Это буквально молодой картофель, двоюродные братья нашего прореживания моркови, описанного выше. Приблизительно в то время, когда растения картофеля начинают цвести – через два-три месяца после посадки – они уже формируют крохотные клубни; Зеленый лук: Многие виды лука быстро растут и любят прохладные температуры, поэтому это еще один быстрый весенний урожай. Скалярии требуется всего 10-12 недель. А если вы хотите выращивать обычный лук, начните с "сечка", то есть крошечных незрелых луковиц. Они будут готовы почти так же быстро, как лук, примерно через 14 недель; Зелень: Конечно, вы можете вырастить базилик, петрушку и все остальное из семян. Но часто вы можете просто купить горшки с ними в продуктовом магазине. Вы можете собрать свой первый лист базилика, как только принесете его домой. Ухаживайте за ним – то ли в горшке, то ли в саду – и скоро у вас будет еще много; Салат: Если вам нравится зелень и листья салата, вы получите удовольствие от садоводства почти без труда. Купите смесь месклена или выберите любой салат или зелень по своему вкусу. Хороший выбор – листья молодой редиски, но и обратите внимание на молодой шпинат, молодую капусту, мангольд и, конечно, классическую рукколу. Посадите своих маленьких деток, а затем скашивайте их в расцвете сил только через три-четыре недели после посадки; Подсолнечник: Мамонтовым подсолнечникам нужно некоторое время, чтобы достичь зрелости, но наблюдать за ними в это время интересно. Они растут на несколько сантиметров в день.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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