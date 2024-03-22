10 лет поиска не дали результата: огромная воронка поглотила спальню вместе со спавшим в ней мужчиной (видео)

Во Флориде под домом 37-летнего Джеффа Буша ночью образовалась огромная воронка и поглотила его спальню. Вместе с кроватью и мебелью в воронку попал и сам владелец дома.

Эта дыра, согласно The Guardian, имела примерно 6 метров в диаметре и появилась именно под именно спальней мужчины.

Все произошло очень быстро. Партнерша Джеффа, Джереми Рэйчел, вместе с его братом Джереми, услышали громкий удар и крик из его спальни. Как только они открыли дверь, они увидели только большую старую дыру, а Джеффа уже не было видно.

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Джереми попытался спасти брата, прыгнув в яму, но его вытащили оттуда прибывшие по вызову спасатели. Из-за опасности обвала брата пропавшего мужчину не пускали в воронку. Спасатели тоже не рискнули спускаться в воронку.

Спасателям не удалось найти тело Буша, он уже 10 лет считается пропавшим без вести.

Дом был признан опасным для дальнейших попыток спасения и был снесен. А место происшествия было засыпано гравием. Через два года засыпанная воронка снова обрушилась. Место, где когда-то был дом Джеффа Буша, загородили.

Как сообщает IFLScience, подобные воронки происходят во Флориде, где почва особенно чувствительна к разрушению. Это обусловлено геологическими особенностями региона, где подземные воды растворяют подземные породы, создающие подземные пещеры, которые позже могут рухнуть, образуя воронки.

Напомним, в районе Карапинар в Турции посреди земли возникла огромная воронка диаметром 37 метров и глубиной 12 метров. Местные издания сообщают, что огромная яма появилась в поле на плато Сеит-Хачи в районе Решадие.

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