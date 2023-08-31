10 советов, как предотвратить повторное появление плесени в доме

Как предотвратить появление плесени - что делать, чтобы не было плесени

На самом деле существует множество натуральных и магазинных средств для борьбы с надоедливыми пятнами плесени. Чаще они образуются в комнатах с повышенной влажностью.

Издание Sante Plus отметило, что плесень размножается, выпуская споры, невидимые невооруженным глазом, в воздух. Им нужно только очень небольшое количество влаги, чтобы прижиться, а тепло заметно ускоряет их рост. Чтобы эта плесень не проникла на ваши стены и плитку, совершенно необходимо устранить проблему в источнике.

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10 советов, как предотвратить повторное появление плесени в ванной

1. Используйте акриловую краску, содержащую фунгицид, для поверхностей, подверженных воздействию влаги.

2. Регулярно проветривайте помещение, открывая окна и используя механический вентилятор.

3. Проверьте и замените уплотнители душа, раковины и ванночки.

4. Держите влажные полотенца вдали от стен и поверхностей, чтобы избежать пятен плесени.

5. Своевременно удаляйте пятна плесени по мере их появления.

6. Используйте осушитель, чтобы снизить уровень влажности,

7. Ограничьте использование ковров, удерживающих влагу.

8. Поместите банку с солью в шкаф, чтобы она впитывала влагу.

9. Принимайте душ не слишком долго.

10. Используйте гигрометр для контроля уровня влажности и принятия соответствующих мер.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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