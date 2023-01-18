11 полезных гаджетов, которые пригодятся в авто каждому водителю

После 24 февраля в Украине увеличилось количество желающих получить права, ведь каждый хочет иметь возможность вовремя добраться до необходимого и безопасного места и быть независимыми от других людей. К тому же собственная машина всегда облегчает вопросы длительных поездок и пребывания в пробках, ведь внутри нее вы чувствуете себя комфортно. А для того, чтобы ваши путешествия по городу и за его пределами были продуманными и практичными – держите список из 11 гаджетов, которые пригодятся каждому водителю.

1. Пускозарядное устройство

Случаются ситуации, когда в аккумуляторе не хватает энергии, чтобы завести автомобиль. Особенно часто это случается зимой из-за воздействия холода. Если проблема возникнет вдали от населенных пунктов и оживленных трасс, водитель может столкнуться с очень неприятными последствиями. Предусмотрительные владельцы машин на всякий случай берут в путь портативные пускозарядные устройства. Такой прибор поможет запустить двигатель, если заряд внезапно исчезнет.

2. Зеркала слепой зоны

Любой человек даже с минимальным опытом вождения знает, что обычные боковые зеркала не дают полного обзора пространства вокруг машины. Существует так называемая слепая (мертвая) зона, которая в них не отображается. Расширить угол обзора в той или иной степени могут дополнительные зеркала, крепящиеся на стандартные. Такие аксессуары называют зеркалами слепой зоны.

3. Устройство для аварийного выхода из автомобиля

Водитель должен быть готов ко всему. В том числе срочной эвакуации из машины, если произошла авария, а находиться внутри опасно для жизни. Для этого можно найти специальный инструмент. В продаже есть брелоки, сочетающие в себе нож для ремней безопасности и молоточек для стекла. Пожалуй, такое устройство не будет излишним.

4. Универсальный автодержатель

Если вы счастливый обладатель GPS-навигатора, планшета и смартфона, тогда этот вариант идеально вам подойдет. Купите автодержатель — подвижное крепление, которое будет фиксировать аппарат в нужном положении. Универсальные варианты подстраиваются под габариты устройств, потому подходят для разных моделей планшетов и смартфонов. Это также будет удобно, если машиной пользуются несколько водителей с разной диагональю телефонов и шириной чехлов.

5. Универсальный адаптер питания

Вряд ли кто-то обрадуется, если в дороге телефон разрядится. К счастью, существуют автомобильные адаптеры питания, подключаемые к прикуривателю машины и заряжающие от него аккумуляторы мобильных устройств. Универсальные устройства имеют USB-порты, поэтому подходят для большого количества гаджетов, независимо от модели и производителя. А теперь, во время регулярных выключений света, адаптер станет отличным спасителем, который всегда будет находиться в автомобиле.

6. Автопылесос

Когда дело доходит до уборки в салоне машины, сложно переоценить такого помощника, как автомобильный пылесос. Это компактное устройство быстро уберет песок, волосы и другие мелкие соринки, попавшие на сиденье и другие поверхности.

7. GPS-маяк

Когда злоумышленники угоняют автомобиль, владельцу остается заявить в полицию и надеяться на лучшее. Но если в машине спрятано устройство слежения, то шансов на положительный конец гораздо больше. Таким прибором может быть хорошо спрятан GPS-трекер – миниатюрный автономный гаджет, периодически направляющий свои текущие координаты на компьютер или смартфон пользователя.

8. Манометр

Уровень давления в шинах влияет на расход топлива и взаимодействие с автомобилем на дороге, поэтому крайне важно следить за этим показателем. Для такой задачи используют автомобильные манометры. Благодаря этому измерительному прибору водитель может быстро понять, стоит ли ему подкачивать колеса или нет.

9. Парктроник

Электронная система парковки помогает водителю избегать столкновений с другими машинами и другими объектами в условиях ограниченного пространства. К примеру, на автостоянках. Датчики парктроника, установленные на бампере, определяют расстояние до соседнего объекта и передают на монитор, дополняя информацию предупреждающими звуковыми сигналами.

10. Cпикерфон

Как известно, говорить по телефону за рулем небезопасно и к тому же не очень удобно. Ситуацию изменяют автомобильные устройства громкой связи – спикерфоны. Такой гаджет, прикрепленный в удобном для водителя месте, синхронизируется с смартфоном по Bluetooth и позволяет отвечать на звонки почти без рук с помощью динамиков и микрофона. Для большего удобства подобные системы озвучивают имена собеседников или номера телефонов.

11. Bluetooth-адаптер

Если магнитола в машине не поддерживает беспроводное соединение со смартфоном, можно установить связь между ними с помощью Bluetooth-адаптера. Он позволит слушать музыку, загруженную на мобильное устройство через динамики авто. Адаптер подключается к аудиоразъему магнитолы с помощью кабеля, а к смартфону через беспроводной канал Bluetooth.

Напомним, UAportal рассказал о трех причинах, почему водительское кресло следует опускать как можно ниже. Некоторые водители могут не согласиться с этими аргументами, но почему бы не попробовать?

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