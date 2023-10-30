12 продуктов, которые не дают спать ночью

Какие продукты нельзя есть перед сном – продукты, вызывающие бессонницу

Если вы чувствуете себя беспокойными ночью, это может быть потому, что вы только что съели не те продукты. Не каждая пища считается хорошей перед сном и может провоцировать бессонницу.

Когда дело доходит до некоторых продуктов, которые не дают вам спать, вы удивитесь, обнаружив, что определенные овощи могут вызвать у вас каприз. Сертифицированная медицинская тренер Сара Леандро для LifeHack рассказала о 12 продуктах, которые вредно влияют на сон, и их нужно избегать в вечернее время.

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1. Алкоголь. Это может смутить, поскольку алкоголь может усыплять людей, если его употреблять непосредственно перед сном. Впрочем, когда люди засыпают после употребления спиртных напитков, они не получают лучшего качества сна этой ночью и просыпаются между периодами сна.

Циркадный ритм организма является одним из способов, посредством которого организм регулирует сон. Алкоголь вмешивается в этот ритм, доставляя организму определенные затруднения: он не может решить, когда спать, а когда нет.

Последние исследования показывают, что алкоголь может сокращать время сна, отрицательно сказываясь на фазе быстрого сна.

2. Жирная пища. Есть доказательства того, что жирная пища оказывает негативное влияние на сон. В 2016 году ученые согласились, что употребление большого количества насыщенных жиров делает сон поверхностным и недостаточно глубоким. Это происходит потому, что наша пищеварительная система не очень активна, когда мы спим. Таким образом, жирная пища может вызвать определенные проблемы, когда вы уже готовы спать, но ваш желудок должен переваривать тяжелую пищу.

Избегайте жирной и тяжелой пищи, таких как жареная курица, картофель фри, палочки моцареллы и картофельные чипсы на ночь.

3. Острая пища. Считается, что острая пища содержит множество специй, таких как перец чили, горчица, карри и т.д. Специи вызывают ощущения, граничащие с болью и удовольствием.

Как бы вкусна ни была острая пища, она не очень подходит для потребления перед сном, поскольку не даст вам спать ночью. Есть много причин, почему это происходит. Некоторые из них включают расстройство пищеварения, кислотный рефлюкс и изжогу.

Когда вы едите пищу, богатую специями, вы можете заметить небольшое повышение температуры. Это увеличение может быть небольшим, но оно влияет на сон.

Обильная острая пища также может повлиять на людей с проблемами пищеварения, такими как язвенная болезнь или изжога, поскольку они могут вызвать очень неприятные ощущения. При язве острая пища будет вызывать боль. А при изжоге острая пища может вызвать небольшой дискомфорт в области груди.

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4. Сельдерей. Этот овощ содержит практически все, что вам нужно от витаминов до антиоксидантов. Он также может уменьшить воспаление.

Но вот почему он считается пищей, не дающей спать ночью: он обладает мочегонными свойствами. Это значит, что после еды сельдерея вам, возможно, захочется почаще посещать туалет.

5. Продукты, содержащие много соли. Еда с избытком соли заставит негативно повлиять на ваш сон.

В статье, опубликованной Европейским обществом эндокринологии, утверждается, что соль оказывает влияние на качество ночного сна человека. Люди сильно соленой пищи перед сном имели более "поверхностный" сон и были подвержены нарушениям сна. Они либо просыпались раньше обычного, либо просыпались среди ночи, чтобы попить воды. Они просыпались с меньшим удовольствием и хотели больше спать днем, поскольку чувствовали некоторую сонливость и недосыпание.

Причина этого в том, что соль вызывает задержку воды, особенно в больших количествах. Произведите определенный промежуток между приемом соленой пищи и моментом сна.

6. Крестоцветные овощи. Некоторые примеры крестоцветных овощей – руккола, брокколи, белокочанная капуста, зелень, цветная капуста и брюссельская капуста могут уменьшить продолжительность вашего сна и не дают вам спать ночью.

Неперевариваемые сахара в крестоцветных овощах также могут вызвать вздутие живота, поскольку организм испытывает определенные проблемы с их расщеплением.

7. Фасоль и другие бобовые. Поскольку эти продукты содержат большое количество белка и достаточно клетчатки, это может негативно отразиться на вашем сне.

У многих людей употребление фасоли вызывает газообразование, то есть ощущение сытости, чем обычно. Многие газы в вашем желудке может заставить вас больше отрыгивать, а также может сделать поиск удобного положения для сна достаточно напряженным.

8. Молочные продукты. Особенно это касается людей с непереносимостью лактозы. Проще говоря, непереносимость лактозы – это нарушение способности переваривать лактозу. Это вызвано недостатком фермента лактазы.

Непереносимость лактозы вызывает такие симптомы, как вздутие живота, боль в животе и иногда диарея, когда люди употребляют продукты, богатые лактозой. Лучше избегать молочных продуктов или чего-либо, содержащего большое количество лактозы, особенно когда пора ложиться спать.

9. Мясо (вяленое мясо). Когда речь заходит о еде, от которой следует держаться подальше на ночь, вяленое мясо должно быть первым в списке, если у вас есть симптомы астмы.

Исследование показало, что обработанное мясо может усугубить симптомы астмы, а поскольку симптомы астмы усиливаются ночью, это приводит к неприятностям.

Также обработанное мясо богато тирамином – это аминокислота, вызывающая выделение норадреналина из организма. Норадреналин является нейромедиатором, подготавливающим организм к действию. Он самый маленький, когда мы спим. Следовательно, любое вещество, повышающее свою концентрацию во время сна, может значительно нарушить сон.

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10. Продукты с высоким гликемическим индексом. Проще говоря, продукты с высоким гликемическим индексом повышают уровень сахара в крови. Они могут охватывать различные блюда, такие как хлеб, обработанные блюда, продукты, богатые обработанным сахаром и т.д.

Потребление пищи, содержащей большое количество обработанного сахара, провоцирует бессонницу. Рост и падение уровня сахара заставляет ваше тело выделять гормоны, которые могут вызвать нарушение сна, изменяя уровень гормонов в вашем теле.

Если у вас диабет, еда с высоким содержанием сахара может вызвать у вас желание почаще ходить в туалет, что ухудшает качество сна.

11. Помидоры. Помидоры представляют собой противовоспалительные продукты, которые помогают укрепить иммунитет, но, как и обработанное мясо, помидоры содержат большое количество тирамина.

Этот белок заставляет ваш мозг высвобождать нейромедиатор, который называется норадреналин, делая ваш мозг активнее, чем он должен быть, когда вы спите.

12. Вода. Возможно, вы уже знаете об этом, но вода может мешать вашему сну. Если вы пьете много воды прямо перед сном, вы почувствуете сытость и желание посетить туалет. Пробуждение между дремотами может ухудшить качество вашего сна.

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