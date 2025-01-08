13 погибших, более трех десятков раненых: РФ атаковала Запорожье КАБами (фото, видео)
В Запорожье в среду, 8 января, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала город КАБами, известно о по меньшей мере 13 погибших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Враг атаковал жилую застройку двумя КАБами.
По его словам, 18 человек ранены, по меньшей мере пять – в тяжелом состоянии. 9 января в Запорожье будет объявлен день траура. Федоров отметил, что на месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.
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В воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе.
Ранее мы рассказывали, что кафиры совершили атаку на Киев.
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