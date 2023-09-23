Во всем мире не найти напитка более популярного, чем кофе. Тем не менее, кофеин полезен лишь в умеренных порциях. Людям же с сердечно-сосудистыми патологиями, высоким давлением, психическими расстройствами кофе и вовсе не рекомендован.

Как же быть, если в течении дня хочется такого же ароматного, бодрящего и "уютного" напитка? Эксперты предлагают заменить кофе на другие, не менее вкусные и полезные альтернативы.

Как кофе влияет на здоровье? Польза кофеина

Несмотря на распространенные мифы о вреде напитка, он имеет немало полезных свойств для нашего организма. Ошибочно считать, что кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Но потребление напитка в неограниченном количестве может вызвать такие негативные последствия для здоровья, как учащение сердечного ритма и беспокойство, - отмечают исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Научные данные говорят лишь об одном: влияние кофе на здоровье зависит от индивидуальных факторов, в том числе от того, в каких порциях и как мы употребляем напиток: с сахаром или без, с молоком или со сливками.

"Кофе, пожалуй, наиболее известен своим содержанием кофеина, который стимулирует центральную нервную систему мозга и дает энергию", - отмечает диетолог Изабель Смит. Когда кофеин потребляется в умеренных количествах - до 400 мг, он считается безопасным для большинства здоровых людей, - добавляет диетолог, эксперт по здоровому питанию Крис Соллид.

Недавние клинические исследования показывают, что употребление кофе имеет такие полезные свойства для нашего организма:

снижение риска развития диабета 2 типа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера;

поддержка здоровья мозга и печени;

улучшение пищеварения.

Тревога, нервозность, сердцебиение: когда кофе слишком много

Кофе - один из немногих напитков, который отлично бодрит, улучшает концентрацию и придает сил с самого утра. Но эксперты предостерегают от злоупотребления напитком:

"Если вы пьете слишком много кофе, то вы можете начать испытывать тревогу, ощущение напряжения или нервозности. У многих также наблюдается учащенное сердцебиение", - говорит доктор медицинских наук, эксперт по интегративной медицине Закари Малвихилл.

У некоторых людей также могут возникнуть проблемы с перевариванием кофе, даже если они употребляют напиток в небольших количествах. Медленный метаболизм кофеина связан с определенными проблемами со здоровьем, такими как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"В нашей практике мы изучаем гены, чтобы определить, у кого есть генетическая предрасположенность к плохой переработке кофеина. Таким людям мы вовсе не рекомендуем пить кофе", - объясняет диетолог Тэмми Лакатос Шеймс.

Эксперты также отмечают: исследования кофе часто не учитывают тот факт, что мы употребляем его с другими продуктами - сахаром и сливками. В таких случаях довольно сложно выделить все уникальные компоненты кофе, такие как кофеин и антиоксидантные соединения, а также определить положительные механизмы действия напитка. Например, недавнее исследование ученых из Германии связало употребление более четырех чашек кофе в день с высоким уровнем "плохого" холестерина. Но, рассматривая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ученые не обнаружили каких-либо негативных последствий у любителей кофе даже при употреблении более 4 чашек в день.

Кому стоит заменить кофе на другой напиток

Хоть сокращение потребления кофе - это личный выбора каждого, но врачи и эксперты по здоровому питанию рекомендуют некоторым людям сократить или вовсе исключить кофе из своего рациона. Если у вас есть эти признаки, вам лучше подобрать альтернативу кофе:

чувствительность к кофеину;

высокое кровяное давление;

чувствительность мочевого пузыря;

тревожные расстройства, депрессия;

бессонница или другие проблемы сна;

повышенная кислотность желудка, изжога или синдром раздраженного кишечника;

беременность, или кормление грудью;

если принимаете препараты, которые могут взаимодействовать с кофеином.

ломкость костей, поскольку кофеин снижает усвоения кальция.

Лучшие альтернативы кофе

Если вы хотите ограничить потребление кофе, но не готовы отказываться от бодрящего кофеина, вот лучшие альтернативы с содержанием кофеина, которые более деликатно действуют на организм.

Чай Матча

Матча изготавливается из измельченных листьев зеленого чая. Как и кофе, он содержит кофеин для утреннего настроения. В одной чашке напитка - 70 мг кофеина, в то время как 1 чашка кофе содержит 100-120 мг кофеина. Зеленый чай матча содержит аминокислоту теанин, которая, в отличии от кофе, снижает беспокойство и стресс.

Зеленый чай

В чашке зеленого чая примерно на 70% меньше кофеина, чем в чашке кофе. Напиток также может похвастаться множеством растительных соединений - полифенолов, которые полезны для контроля веса и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Черный чай

Черный чай содержит больше кофеина, чем зеленый, но меньше кофеина, чем кофе, - отмечают эксперты. Подобно зеленому чаю, напиток также заряжает энергией, но с гораздо меньшими побочными эффектами, чем кофе.

Чайный гриб

Чайный гриб - это ферментированный напиток, приготовленный из чая, который имеет много полезных свойств для кишечника. Напиток из чайного гриба также содержит кофеин, но в небольшом количестве, поэтому он может быть замечательной альтернативой для людей, чувствительных к кофеину.

Кофеиновая жвачка или таблетка

"По своей природе кофе, как напиток, не так уж и практичен для поездок или походов, поэтому заряд энергии можно получить с помощью жвачки или таблетки, которую легко положить в карман", - считает доктор медицинских наук, клинический доцент Медицинской школы Стэнфордского университета в Пало-Альто Рипал Шах. По словам ученого, употребление 50 мг жевательной резинки с кофеином утром после пробуждения может помочь повысить внимательность и дать те же преимущества, что и чашка кофе. Поскольку иногда жевательную резинку легче съесть, чем выпить полную чашку кофе, то это вполне практичный лайфхак.

Корень цикория

Цикорий - цветущее растение, корни которого используются для приготовления напитка, который по вкусу очень напоминает кофе. Он содержит пребиотическую клетчатку инулин, а также соединения растительного происхождения, которые могут быть полезны для поддержания здоровья кишечника и сердца.

Ашваганда

Ашваганда – лекарственное растение, которое улучшает концентрацию и память. По мнению доктора Милвихилла, если его употреблять в виде чая или добавки, это может быть эффективно для борьбы с хронической усталостью. "Я считаю, что это помогает добраться до "первопричины" усталости, а не "собраться с силами" с помощью кофе", - уверен врач.

Родиола розовая

Родиола розовая-цветущее растение, произрастающее в Арктике. Корень этого растения можно использовать для приготовления чая. "Родиола известна как адаптогенное растение, а это означает, что она помогает нам адаптироваться к стрессу", - считает доктор философии, специалист по интегративной медицине Лесли Корн. Растение также улучшает настроение и концентрацию, устраняет хроническую усталость.

Свекла

Свекла богата нитратами - соединениями, которые помогают расширить кровеносные сосуды для увеличения притока крови, включая приток крови к мозгу. Это также влияет на когнитивные функции. По мнению спортивного диетолога и консультанта профессиональных спортсменов и актеров Мари Спано, в день нужно съедать от трех до пяти свекл, чтобы получить эффективную дозу нитратов. В качестве альтернативы кофе можно приготовить свекольный сок.

Грибы

Многие лекарственные грибы также считаются адаптогенами, поскольку они помогают организму адаптироваться к стрессам современной жизни и могут поддерживать более сбалансированное состояние. Многие из этих грибов, такие как ежовик гребенчатый и кордицепс, обычно употребляются в виде добавок или в виде грибного кофе. Это полезная альтернатива обычному кофе, поскольку такой напиток содержит мало кофеина или вообще его не содержит.

Мятный чай

Мята содержит мощные фенольные соединения, которые повышают концентрацию, поддерживают кратковременную память мозга, а также способность использовать и управлять информацией. Мятный чай также усиливает нейропротекторные и здоровые воспалительные реакции, - считают ученые. К тому же это ароматный и вкусный напиток, который можно пить в течение всего дня.

Ягодный смузи

Ягоды темного цвета, в том числе клубника, черника, ежевика и малина эффективны при усталости и упадке сил. По мнению ученых, эти ягоды полезнее всего употреблять в виде смузи. В одном небольшом исследовании с участием 40 здоровых молодых людей ученые сравнили влияние ягодного смузи с другим напитком без ягод на показатели когнитивных функций. Те, кто пил ягодный коктейль, лучше проходили когнитивные тесты, а также получали лучшие результаты по уровню концентрации и способности переключаться между задачами.

Лимонник

Лимонник традиционно используется в китайской медицине как адаптоген. По мнению экспертов, растение в качестве альтернативы кофе может повысить умственную работоспособность и уменьшить утомляемость. Он доступен в виде добавки, порошка и смеси.

Какао бобы

Какао или горячий шоколад, приготовленный из какао-порошка, может стать вкусной, ароматной и полезной альтернативой кофе. Ведь какао бобы содержат флаванолы, которые полезны для здоровья. Американские ученые обнаружили, что регулярный прием напитка, содержащего большое количество флаванолов какао, помог улучшить память и поддержать когнитивные функции у пожилых людей.

Семена фиников

Высушенные плоды финиковой пальмы также можно использовать в качестве альтернативы кофе. Напиток из финиковых семян богат антиоксидантами, а его вкус напоминает вкус кофе. Эксперты по питанию рекомендуют напиток как полезный и безопасный заменитель кофе.

Если вы решились отказаться от кофе, учтите, что его заменители также могут содержать кофеин и иметь побочные эффекты. Чтобы найти безопасную альтернативу, эксперты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности своего организма. Современный ритм жизни требует от нас особой концентрации и стрессоустойчивости. Адаптогенные растения, напитки из ягод и овощей могут взбодрить нас не хуже кофе, - уверены ученые.