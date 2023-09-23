В усьому світі не знайти напою більш популярного, ніж кава. Тим не менш, кофеїн корисний лише в помірних порціях – не більше 1-2 чашок на день. Людям же із серцево-судинними патологіями, високим тиском, психічними розладами кава не рекомендована.

Як же бути, якщо протягом дня хочеться такого ж ароматного та "затишного" напою? Експерти пропонують замінити каву на інші, не менш смачні та корисні альтернативи.

Як кава впливає на здоров'я? Користь кофеїну

Незважаючи на поширені міфи про шкоду напою, він має чимало корисних властивостей для нашого організму. Помилково вважати, що кава збільшує ризик серцево-судинних захворювань чи раку. Однак споживання напою в необмеженій кількості може спричинити такі негативні наслідки для здоров'я, як збільшення серцевого ритму та занепокоєння, - відзначають дослідники Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Наукові дані говорять лише про одне: вплив кави на здоров'я залежить від індивідуальних факторів, у тому числі від того, в яких порціях та як саме ми вживаємо напій: з цукром або без, з молоком чи вершками.

"Кава, мабуть, найбільш відома своїм вмістом кофеїну, який стимулює центральну нервову систему мозку та дає енергію", - зазначає дієтолог Ізабель Сміт. Коли кофеїн споживається в помірних кількостях – до 400 мг, він вважається безпечним для більшості здорових людей, – додає дієтолог, експерт зі здорового харчування Кріс Соллід.

Нещодавні клінічні дослідження показують, що вживання кави має такі корисні властивості для нашого організму:

зниження ризику розвитку діабету 2 типу, раку, серцево-судинних захворювань, депресії, хвороби Альцгеймера;

підтримка здоров'я мозку та печінки;

покращення травлення.

Тривога, нервозність, серцебиття: коли кави надто багато

Кава - один із небагатьох напоїв, який чудово бадьорить, покращує концентрацію та надає сил з самого ранку. Проте експерти застерігають від зловживання напоєм:

"Якщо ви п'єте надто багато кави, ви можете почати відчувати тривогу, відчуття напруги чи нервозності. У багатьох також спостерігається прискорене серцебиття", - каже доктор медичних наук, експерт з інтегративної медицини Закарі Малвіхіл.

У деяких людей можуть виникнути проблеми із перетравленням кави, навіть якщо вони вживають напій у невеликих кількостях. Повільний метаболізм кофеїну пов'язаний із певними проблемами зі здоров'ям, такими як підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

"У нашій практиці ми вивчаємо гени, щоб визначити, хто має генетичну схильність до поганої переробки кофеїну. Таким людям ми зовсім не рекомендуємо пити каву", – пояснює дієтолог Теммі Лакатос Шеймс.

Експерти також зазначають: дослідження кави часто не враховують той факт, що ми вживаємо її з іншими продуктами – цукром та вершками. У таких випадках досить складно виділити всі унікальні компоненти кави, такі як кофеїн та антиоксидантні сполуки, а також визначити позитивні механізми напою. Наприклад, недавнє дослідження вчених із Німеччини пов'язало вживання більш ніж чотирьох чашок кави на день із високим рівнем "поганого" холестерину. Однак, розглядаючи ризик серцево-судинних захворювань, вчені не виявили жодних негативних наслідків у любителів кави навіть при вживанні більше 4 чашок на день.

Кому варто замінити каву на інший напій

Хоч скорочення споживання кави - це особистий вибір кожного, однак лікарі та експерти зі здорового харчування рекомендують деяким людям скоротити або зовсім виключити каву зі свого раціону. Якщо у вас є ці ознаки, вам краще замінити каву на інший напій:

чутливість до кофеїну;

високий кров'яний тиск;

чутливість сечового міхура;

тривожні розлади, депресія;

безсоння чи інші проблеми сну;

підвищена кислотність шлунка, печія чи синдром подразненого кишечника;

вагітність і годування груддю;

якщо приймаєте препарати, які можуть взаємодіяти з кофеїном;

ламкість кісток, оскільки кофеїн знижує засвоєння кальцію.

Найкращі альтернативи каві

Якщо ви хочете обмежити споживання кави, однак не готові відмовлятися від кофеїну, експерти пропонують такі альтернативи зі вмістом кофеїну, які більш делікатно діють на організм.

Чай Матча

Матча виготовляється із подрібненого листя зеленого чаю. Як і кава, вона містить кофеїн для ранкового настрою. В одній чашці напою - 70 мг кофеїну, тоді як 1 чашка кави містить 100-120 мг кофеїну. Зелений чай матча містить амінокислоту теанін, яка, на відміну від кави, знижує занепокоєння та стрес.

Зелений чай

У чашці зеленого чаю приблизно на 70% менше кофеїну, ніж у чашці кави. Напій також може похвалитися безліччю рослинних сполук - поліфенолів, корисних для контролю ваги та зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань та діабету.

Чорний чай

Чорний чай містить більше кофеїну, ніж зелений, але менше кофеїну, ніж кава, - зазначають експерти. Подібно до зеленого чаю, напій також заряджає енергією, однак із набагато меншими побічними ефектами, ніж кава.

Чайний гриб

Чайний гриб - це ферментований напій, виготовлений із чаю, який має чимало корисних властивостей для кишечника. Напій із чайного гриба також містить кофеїн, однак у невеликій кількості, тому він може бути чудовою альтернативою для людей, чутливих до кофеїну.

Кофеїнова жуйка або таблетка

"За своєю природою кава, як напій, не така вже й практична для поїздок чи походів, тому заряд енергії можна отримати за допомогою жуйки або таблетки, яку легко покласти в кишеню", - вважає доктор медичних наук, клінічний доцент Медичної школи Стенфордського університету в Пало-Альто Ріпал Шах. За словами вченого, вживання 50 мг жувальної гумки з кофеїном вранці після пробудження може допомогти підвищити уважність і забезпечити ті ж переваги, що й чашка кави. Оскільки іноді жувальну гумку легше з'їсти, ніж випити повну чашку кави, - це цілком практичний лайфхак.

Корінь цикорію

Цикорій - квітуча рослина, коріння якої використовується для приготування напою, який за смаком нагадує каву. Він містить пребіотичну клітковину інулін, а також сполуки рослинного походження, які можуть бути корисними для підтримки здоров'я кишечника та серця.

Ашваганда

Ашваганда – лікарська рослина, яка покращує концентрацію та пам'ять. На думку доктора Мілвіхілла, якщо її вживати у вигляді чаю чи добавки, це може бути ефективно для боротьби з хронічною втомою. "Я вважаю, що це допомагає дістатися "першопричини" втоми, а не "зібратися з силами" за допомогою кави", - упевнений лікар.

Родіола рожева

Родіола рожева - квітуча рослина, що росте в Арктиці. Корінь цієї рослини можна використовувати для приготування чаю. "Родіола відома як адаптогенна рослина, а це означає, що вона допомагає нам адаптуватися до стресу", - вважає доктор філософії, фахівець з інтегративної медицини Леслі Корн. Рослина також покращує настрій та концентрацію, усуває хронічну втому.

Буряк

Буряк багатий на нітрати - сполуки, які допомагають розширити кровоносні судини для збільшення притоку крові, включаючи приплив крові до мозку. Це також впливає на когнітивні функції. На думку спортивного дієтолога та консультанта професійних спортсменів та акторів Марі Спано, за день потрібно з'їдати від трьох до п'яти буряків, щоб отримати ефективну дозу нітратів. Як альтернативу кави можна приготувати Буряковий сік може стати чудовою альтернативою кави.

Гриби

Чимало лікарських грибів також вважаються адаптогенами, оскільки вони допомагають організму адаптуватися до стресів сучасного життя і можуть підтримувати більш збалансований стан. Багато з цих грибів, такі як ожина гребінчаста і кордицепс, зазвичай вживаються у вигляді добавок або у вигляді грибної кави. Це корисна альтернатива звичайній каві, оскільки такий напій містить мало кофеїну або взагалі його не містить.

М'ятний чай

М'ята містить потужні фенольні сполуки, які підвищують концентрацію, підтримують короткочасну пам'ять мозку, а також здатність використовувати та керувати інформацією. М'ятний чай посилює нейропротекторні та здорові запальні реакції, - вважають вчені. До того ж, це ароматний та смачний напій, який можна пити протягом дня.

Ягідний смузі

Ягоди темного кольору, у тому числі полуниця, чорниця, ожина та малина ефективні при втомі та занепаді сил. На думку вчених, ці ягоди найкорисніше вживати у вигляді смузі. В одному невеликому дослідженніза участю 40 здорових молодих людей вчені порівняли вплив ягідного смузі з іншим напоєм без ягід на показники когнітивних функцій. Ті, хто пив ягідний коктейль, краще проходили когнітивні тести, а також отримували найкращі результати за рівнем концентрації та здатністю перемикатися між завданнями.

Лимонник

Лимонник традиційно використовується у китайській медицині як адаптоген. На думку експертів, рослина як альтернатива каві, може підвищити розумову працездатність та зменшити втомлюваність. Він доступний у вигляді добавки, порошку та суміші.

Какао боби

Какао або гарячий шоколад, приготований з какао-порошку, може стати смачною, ароматною та корисною альтернативою каві. Адже какао боби містять флаваноли, корисні для здоров'я. Американські вчені виявили, що регулярний прийом напою, який містить велику кількість флаванолів какао, допоміг поліпшити пам'ять і підтримати когнітивні функції у людей похилого віку.

Насіння фініків

Висушені плоди фінікової пальми також можна використовувати як альтернативу каві. Напій із фінікового насіння багатий на антиоксиданти, а його смак нагадує смак кави. Експерти з харчування рекомендують напій як корисний та безпечний замінник кави.

Якщо ви вирішили відмовитися від кави, врахуйте, що його замінники також можуть містити кофеїн й мати побічні ефекти. Щоб знайти безпечну альтернативу, експерти рекомендують враховувати індивідуальні особливості свого організму. Сучасний ритм життя вимагає від нас особливої ​​концентрації та стресостійкості. Адаптогенні рослини, напої з ягід та овочів можуть підбадьорити нас не гірше за каву, - впевнені вчені.