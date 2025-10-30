'Треба дати їм воювати' - Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився долучитися до зусиль щодо припинення війни між Росією та Україною. Трамп зазначив, що питання України було одним із ключових на зустрічі.

За його словами, сторони визнали, що ситуація перебуває у глухому куті, однак Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном у пошуках рішення. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One після перемовин із лідером КНР Сі Цзіньпіном, які пройшли у Південній Кореї, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми довго говорили про Україну. Працюватимемо спільно, щоб досягти результату. Ми погодилися, що ситуація зайшла в тупик. Іноді їм, мабуть, треба дати воювати. Божевілля. Але він буде допомагати, і ми разом працюватимемо над питанням України", — сказав Трамп.

Водночас американський президент заперечив, що під час розмови підіймалося питання закупівлі Китаєм російської нафти.

Раніше Трамп позитивно оцінив свою зустріч із Сі Цзіньпіном, заявивши про досягнення торговельних домовленостей, які можуть бути оформлені найближчим часом, хоча деталей він не розкрив.

