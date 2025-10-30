'Надо дать им воевать' - Трамп обсудил с Си Цзиньпинем войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился присоединиться к усилиям по прекращению войны между Россией и Украиной. Трамп отметил, что вопрос Украины был одним из ключевых на встрече.

По его словам, стороны признали, что ситуация находится в тупике, однако Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном в поисках решения. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One после прошедших в Южной Корее переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, передает "Интерфакс-Украина ".

"Мы долго говорили об Украине. Будем работать совместно, чтобы достичь результата. Мы согласились, что ситуация зашла в тупик. Иногда им, видимо, нужно дать воевать. Безумие. Но он будет помогать, и мы будем вместе работать над вопросом Украины", — сказал Трамп.

Читайте также: Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

В то же время, американский президент возразил, что во время разговора поднимался вопрос закупки Китаем российской нефти.

Ранее Трамп положительно оценил свою встречу с Си Цзиньпином, заявив о достижениях торговых договоренностей, которые могут быть оформлены в ближайшее время, хотя деталей он не раскрыл.

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!