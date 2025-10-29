Дрони атакували Москву: роботу низки аеропортів обмежили, лунали вибухи на НПЗ (фото)

У ніч проти 29 жовтня в Росії зафіксували масштабну атаку безпілотників. За офіційними заявами, дрони нібито збивали над Москвою та кількома іншими регіонами. Через це тимчасово обмежували роботу деяких аеропортів. Одночасно місцеві джерела повідомляють про вибухи на нафтопереробних заводах у кількох областях.

Як повідомляють російські ЗМІ, мер Москви Сергій Собянін пізно ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня заявив про збиття щонайменше семи дронів над Москвою та Підмосков’ям. Представник "Росавіації" Артем Кореняко підтвердив, що внаслідок атаки було тимчасово призупинено зліт і посадку літаків у столичних аеропортах, але згодом обмеження скасували.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють про вибухи на НПЗ у різних регіонах. У селищі Новоспаське Ульянівської області місцеві мешканці чули серію вибухів — за даними каналу SHOT, їх було від п’яти до восьми. Очевидці також бачили спалахи в небі та чули звук безпілотників. Губернатор області Олексій Руських заявив, що "атаку дронів відбили", жертв нібито немає, а на місці працюють служби реагування.

Подібна ситуація спостерігалася і в республіці Марій Ел, де очевидці бачили вогняну заграву поблизу селища Оршанка. За повідомленнями Telegram-каналу Exilenova+, у регіоні міг бути атакований Марійський нафтопереробний завод.

Крім того, той самий канал повідомив про вибухи на підприємстві "Ставролен" у місті Будьонновськ Ставропольського краю. Це один із найбільших виробників нафтохімічної продукції в Росії, де виготовляють поліетилен, поліпропілен, бензол та інші речовини.

