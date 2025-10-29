Дроны атаковали Москву: работу ряда аэропортов ограничили, раздавались взрывы на НПЗ (фото)

В ночь на 29 октября в России зафиксировали масштабную атаку беспилотников. По официальным заявлениям, дроны якобы сбивали над Москвой и несколькими другими регионами. Поэтому временно ограничивали работу некоторых аэропортов. В то же время местные источники сообщают о взрывах на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких областях.

Как сообщают российские СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и в ночь на 29 октября заявил о сбитии по меньшей мере семи дронов над Москвой и Подмосковьем. Представитель "Росавиации" Артем Кореняко подтвердил, что в результате атаки был временно приостановлен взлет и посадка самолетов в столичных аэропортах, но впоследствии ограничения отменили.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о взрывах на НПЗ в разных регионах. В поселке Новоспасское Ульяновской области местные жители слышали серию взрывов - по данным канала SHOT, их было от пяти до восьми. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук беспилотников. Губернатор области Алексей Русских заявил, что "атаку дронов отбили", жертв вроде бы нет, а на месте работают службы реагирования.

Подобная ситуация наблюдалась и в республике Марий Эл, где очевидцы видели огненное зарево у поселка Оршанка. По сообщениям Telegram-канала Exilenova+, в регионе мог быть атакован Марийский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, тот же канал сообщил о взрывах на предприятии "Ставролен" в городе Будённовск Ставропольского края. Это один из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России, где производится полиэтилен, полипропилен, бензол и другие вещества.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

