На які пільги мають право пенсіонери: повний перелік

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір мінімальної пенсії визначається відповідно до прожиткового мінімуму.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум в Україні становить 2920 гривень, а мінімальна заробітна плата — 8000 гривень. Мінімальна пенсія наразі дорівнює 2361 гривні. Через те, що ця сума залишається низькою, держава передбачила низку соціальних пільг, покликаних покращити матеріальне становище людей пенсійного віку. Про це пише ТСН.

Пільги для громадян, яким виповнюється 60 років у 2025 році

Право виходу на пенсію за віком надається тим, хто досяг 60-річного віку та має не менше 32 років страхового стажу. Після цього громадяни можуть скористатися державними пільгами, спрямованими на підтримку їхнього добробуту.

Однією з найпоширеніших є можливість отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо витрати на комунальні рахунки перевищують 15% доходу, пенсіонери можуть звернутися до соціальних служб для оформлення допомоги. Окремі категорії працівників — медики, педагоги, працівники бібліотек, музеїв і закладів культури — за наявності трирічного стажу на відповідній посаді можуть користуватися 100% знижкою на оплату комунальних послуг і придбання палива для опалення.

Пенсіонери також мають право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті та приміських поїздах, пред’явивши пенсійне посвідчення. Крім того, вони можуть скористатися безоплатною юридичною допомогою — отримати консультації щодо пенсійних виплат, соціальних пільг чи майнових питань.

Для власників автомобілів передбачена 50-відсоткова знижка на автострахування, якщо об’єм двигуна не перевищує 2500 куб. см або потужність електродвигуна — 100 кВт.

Окремою пільгою є звільнення від сплати земельного податку для певних категорій землекористування — зокрема, до 0,12 га для садівництва, 0,10 га для дачних ділянок і до 2 га для ведення особистого господарства. Водночас ця пільга не поширюється на тих, хто отримав пенсію на пільгових умовах, але ще не досяг 60 років.

Багато пенсіонерів також мають право на безкоштовне паркування автомобіля на платних стоянках.

Вікові надбавки у 2025 році

У 2025 році держава продовжить нараховувати щомісячні доплати пенсіонерам старшого віку, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Розмір таких надбавок становить: – для осіб від 70 до 75 років — 300 гривень; – від 75 до 80 років — 456 гривень; – для пенсіонерів старше 80 років — 570 гривень.

Нараховується лише одна доплата відповідно до вікової категорії, поєднання кількох надбавок не передбачене.

Крім того, самотні пенсіонери старше 80 років або ті, хто потребує постійного догляду, можуть оформити додаткову фінансову допомогу від держави.

