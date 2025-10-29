Вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому: під завалами виявили два тіла (фото, відео)

У Хмельницькому рятувальники виявили тіла двох загиблих під завалами будинку, який зруйнувався внаслідок вибуху газу. Близько 02:24 рятувальники дістали з-під уламків тіло жінки 1973 року народження, а о 05:12 — тіло чоловіка, який народився у 1983 році.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, трагедія сталася на вулиці Тернопільській. Загиблих направлено на судово-медичну експертизу, щоб з’ясувати точну причину смерті. Наразі триває встановлення обставин і причин вибуху.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що під завалами, ймовірно, перебуває жінка 1973 року народження, з якою не було зв’язку. На жаль, пізніше ця інформація підтвердилася.

