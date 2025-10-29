Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: под завалами обнаружили два тела (фото, видео)

В Хмельницком спасатели обнаружили тела двух погибших под завалами дома, разрушившегося в результате взрыва газа. Около 02:24 спасатели извлекли из-под обломков тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 — тело мужчины, родившегося в 1983 году.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, трагедия произошла на улице Тернопольской. Погибшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. В настоящее время продолжается установление обстоятельств и причин взрыва.

Ранее глава ОВА сообщал, что под завалами, вероятно, находится женщина 1973 года рождения, с которой не было связи. К сожалению, позже эта информация подтвердилась.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

