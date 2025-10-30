Яка категорія пенсіонерів маю право не платити за комуналку

В Україні діє соціальна програма, яка дозволяє окремим категоріям пенсіонерів повністю звільнятися від оплати житлово-комунальних послуг. Право на 100% знижку мають громадяни пенсійного віку, які протягом усього трудового життя працювали в селі та продовжують там проживати.

Важливо також мати не менше трьох років стажу за однією з соціально важливих професій — у сфері освіти, охорони здоров'я, культури чи фармації, а також у будинках культури, бібліотеках, музеях або службах захисту рослин. Крім того, ці фахівці повинні були займати відповідну посаду на момент виходу на пенсію. Про це нагадує видання "На пенсії".

Ще однією умовою є рівень доходу: середній дохід на одного члена родини не має перевищувати 4240 гривень. Тобто, якщо пенсіонер живе у сільській місцевості, отримує пенсію до 4,2 тис. грн і має необхідний стаж у сфері освіти, медицини чи культури, він може оформити пільгу та не сплачувати за комунальні послуги.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання, подати заяву та надати довідку, яка підтверджує трудову діяльність і посаду, а також документ, що засвідчує проживання в селі.

