Житло для ветеранів: як військовому отримати державну квартиру

В Україні учасники бойових дій, сім’ї загиблих військових, особи з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання житла від держави або грошової компенсації. Для цього обов’язковою умовою є постановка на квартирний облік — це перший крок, що відкриває доступ до державних програм підтримки.

Після подачі документів і включення до реєстру заявник чекає своєї черги, після чого місцева влада ухвалює рішення про надання житла чи виплату компенсації. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Хто може стати на облік

На облік мають право стати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов та належать до таких категорій:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи.

Підстави для взяття на облік

Подати заявку можуть ті, хто:

проживає на площі, що менша за встановлені норми;

мешкає разом із кількома сім’ями в одній кімнаті або з особами різної статі старшими за 9 років;

має тяжкі хронічні захворювання, що унеможливлюють спільне проживання;

живе у гуртожитку, комунальній квартирі або непридатному для проживання житлі;

орендує житло на підставі договору не менше ніж 5 років.

Необхідні документи

Для постановки на облік потрібно подати:

заяву всіх членів сім’ї;

довідки про місце реєстрації;

посвідчення пільгової категорії (УБД, інвалідність, довідка сім’ї загиблого);

довідку про перебування або відсутність обліку за місцем роботи;

довідку ВПО — для переміщених осіб.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Куди звертатися

Документи подають до:

ЦНАПу,

виконавчого комітету місцевої ради,

райдержадміністрації (для Києва).

Рішення ухвалюється протягом одного місяця — заявник отримує письмове повідомлення про постановку на облік або відмову.

Як отримати житло або компенсацію

Після включення до списку громадянин очікує своєї черги — загальної, першочергової або позачергової. Рішення про надання житла ухвалює місцева рада. Після цього особа отримує ордер і ключі.

Хто може отримати грошову компенсацію

Компенсація передбачена для:

осіб з інвалідністю I–II групи внаслідок війни;

сімей загиблих військових.

Умови: перебування на квартирному обліку та площа у власності менше ніж 13,65 м² на людину.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!