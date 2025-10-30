Жилье для ветеранов: как военному получить государственную квартиру

В Украине участники боевых действий, семьи погибших военных, лица с инвалидностью в результате войны и внутренне перемещенные могут претендовать на получение жилья от государства или денежной компенсации. Для этого обязательным условием является постановка на квартирный учет – это первый шаг, открывающий доступ к государственным программам поддержки.

После подачи документов и включения в реестр заявитель ждет своей очереди, после чего местные власти принимают решение о предоставлении жилья или выплате компенсации. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто может стать на учет

На учет имеют право стать граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к следующим категориям:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные особы.

Основания для взятия на учет

Подать заявку могут те, кто:

проживает на площади меньше установленных норм;

проживает вместе с несколькими семьями в одной комнате или с лицами разного пола старше 9 лет;

имеет тяжелые хронические заболевания, исключающие совместное проживание;

живет в общежитии, коммунальной квартире или непригодном для проживания жилье;

арендует жилье на основании договора не менее 5 лет.

Необходимые документы

Для постановки на учет нужно подать:

заявление всех членов семьи;

справки о месте регистрации;

удостоверение льготной категории (УБД, инвалидность, справка семьи погибшего);

справку о нахождении или отсутствии учета по месту работы;

справку ВПЛ – для перемещенных лиц.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Куда обращаться

Документы подают в:

ЦНАП,

исполнительного комитета местного совета,

райгосадминистрации (для Киева).

Решение принимается в течение одного месяца – заявитель получает письменное уведомление о постановке на учет или отказ.

Как получить жилье или компенсацию

После включения в список гражданин ожидает своей очереди - общей, первоочередной или внеочередной. Решение о предоставлении жилья принимает местный совет. После этого лицо получает ордер и ключи.

Кто может получить денежную компенсацию

Компенсация предусмотрена для:

лиц с инвалидностью I–II группы в результате войны;

семей погибших военных.

Условия: пребывание на квартирном учете и площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.

Напомним, мы уже писали, сколько квадратных метров может получить военнослужащий бесплатно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !