Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз магнітних бур на 30 жовтня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, тому багато людей у такі дні відчувають головний біль, втому, дратівливість чи навіть стрес. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом.

Якщо показник перевищує 5 — це вже потужна магнітна буря, яка може впливати на здоров’я та самопочуття людей. 30 жовтня інтенсивність дещо знизиться — очікується К-індекс 4, що свідчить про середній рівень геомагнітних коливань. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур постійно оновлюються — учені коригують дані кожні три години, тож ситуація може змінюватися.

Магнітні бурі — це природне явище, спричинене спалахами на Сонці, під час яких вивільняється велика кількість енергії у вигляді заряджених частинок. Вони досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем, що й викликає геомагнітну активність.

Якщо К-індекс не перевищує 4, більшість людей навіть не відчувають змін. Але коли показник сягає 5 і вище, можуть виникати не лише проблеми зі здоров’ям, а й збої у роботі супутників, мобільного зв’язку та радіосигналів. При дуже сильних бурях (К-індекс 7–8) на півночі можна спостерігати полярне сяйво.

Під час магнітних бур фахівці радять дотримуватися правильного режиму дня, більше відпочивати, уникати стресів і перевтоми. Важливо повноцінно висипатися, пити достатньо води та трав’яного чаю, обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі. Корисними будуть спокійні прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та контрастний душ вранці. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати у такі дні.

