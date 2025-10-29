Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз магнитных бурь на 30 октября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому многие люди в такие дни испытывают головную боль, усталость, раздражительность или даже стресс. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу.

Если показатель превышает 5 — это мощная магнитная буря, которая может влиять на здоровье и самочувствие людей. 30 октября интенсивность несколько снизится – ожидается К-индекс 4, что свидетельствует о среднем уровне геомагнитных колебаний. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь постоянно обновляются — ученые корректируют данные каждые три часа, так что ситуация может изменяться.

Магнитные бури – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых высвобождается большое количество энергии в виде заряженных частиц. Они достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем, что и вызывает геомагнитную активность.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Если К-индекс не превышает 4, большинство людей даже не испытывают изменений. Но когда показатель достигает 5 и выше, могут возникать не только проблемы со здоровьем, но сбои в работе спутников, мобильной связи и радиосигналов. При очень сильных бурях (К-индекс 7–8) на севере наблюдается полярное сияние.

Во время магнитных бурь специалисты советуют соблюдать правильный режим дня, больше отдыхать, избегать стрессов и переутомления. Важно полноценно высыпаться, пить достаточно воды и травяного чая, ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Полезны будут спокойные прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и контрастный душ утром. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют иметь при себе необходимые лекарства и отдыхать в такие дни.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!