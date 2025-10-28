Виплати військовим у листопаді-2025: на які надбавки можна розрахувати

Українські військовослужбовці, а також представники інших силових структур, щомісяця отримують грошове забезпечення, яке складається з основної частини, різних надбавок та одноразових виплат. Крім того, держава надає військовим додаткову матеріальну допомогу та компенсації, щоб підтримати їх і їхні родини.

У листопаді 2025 року військові можуть розраховувати на кілька видів виплат, передбачених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постановою Кабміну №704. Про це пише НОВИНИ.LIVE.

Базове грошове забезпечення складається з посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років. До нього додаються різноманітні доплати — за умови служби, виконання бойових завдань, ризик або особливі заслуги. Також військовим можуть виплачувати одноразові матеріальні допомоги чи компенсації.

Мінімальна сума грошового забезпечення для військовослужбовців наразі становить 20 100 гривень. Цей показник залишається стабільним і наразі не переглядається. Величина базового окладу залежить від посади, роду військ, складності виконуваних завдань, звання та вислуги років.

Відповідно до постанови Кабміну №168, додаткові виплати у листопаді нараховуватимуться залежно від умов служби: – 30 000 грн — для військових, які виконують завдання поза межами зон активних бойових дій; – 50 000 грн — для командирів і офіцерів, що керують підрозділами або координують операції; – 100 000 грн — для бійців, які безпосередньо беруть участь у боях, знищують ворожу техніку або виконують особливо небезпечні завдання.

Крім цього, передбачено накопичувальну премію 70 000 грн для тих, хто безперервно протягом 30 днів виконує бойові завдання на лінії фронту чи в тилу противника.

У листопаді військовослужбовці також зможуть отримати одноразові виплати, серед яких: – допомога на оздоровлення — у розмірі базового грошового забезпечення; – матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — у межах основного окладу; – виплата після укладення першого контракту — від 24 000 грн (залежно від звання та терміну контракту); – допомога у разі поранення — сума визначається висновками медичних комісій і залежить від тяжкості травми; – грошова допомога при звільненні — розраховується відповідно до вислуги років.

Також військові можуть отримувати премії за успішне виконання завдань або особливі досягнення, які призначаються за рішенням командування чи наказом Міністерства оборони.

Нагадаємо,ми вже писали, які виплати отримують військові в Україні.

