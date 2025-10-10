Надбавка до пенсії: хто отримає додаткові 20% від держави

Українське законодавство гарантує громадянам низку різних надбавок до пенсій. Вони можуть нараховуватися за віком (від 70, 75 або 80 років), за донорську діяльність, догляд за дітьми, самотнє проживання чи особливі заслуги.

Крім того, передбачено доплату у розмірі 20% від пенсії для тих, хто постійно мешкає в регіонах із важкими умовами життя. Таку надбавку передбачає закон України "Про статус гірських населених пунктів". Вона стосується мешканців громад, розташованих у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Пенсіонери, які постійно проживають у таких населених пунктах, отримують щомісячну надбавку у розмірі 20% від своєї пенсії. Ця доплата має компенсувати складні умови проживання в гірській місцевості.

Читайте також: Хто з пенсіонерів отримає надбавку у 25%: деталі щодо виплат

Щоб мати право на виплату, потрібно виконати кілька умов:

проживати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не перебувати за кордоном понад 60 днів без поважних причин (виняток — відрядження, лікування чи навчання);

не отримувати пенсію в іншому населеному пункті.

Як оформити статус і отримати надбавку

Жителям західних регіонів, які мешкають у гірських населених пунктах, доплату не нараховують автоматично – її потрібно оформити самостійно через Пенсійний фонд.

Для цього слід виконати кілька кроків:

Перевірити, чи має ваш населений пункт офіційний статус гірського згідно з урядовою постановою № 647.

Отримати довідку про проживання у гірському населеному пункті в сільській або міській раді чи в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Подати документи до Пенсійного фонду, включно з отриманою довідкою.

Якщо громадянин мав право на цю надбавку, але раніше не звертався по неї, виплати буде призначено з дати набуття права, однак не раніше 1 січня 2025 року.

Раніше ми розповідали, хто з українців щомісяця отримуватиме додаткові 470 грн до пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!