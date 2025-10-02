Хто з пенсіонерів отримає надбавку у 25%: деталі щодо виплат

В Україні для учасників бойових дій (УБД) встановлена щомісячна доплата до пенсії. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році ця надбавка становитиме 590 гривень. Виплата передбачена законом №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Однією з важливих соціальних гарантій для учасників бойових дій є можливість дострокового виходу на пенсію. Це означає, що вони можуть почати отримувати виплати раніше, ніж інші громадяни:

чоловіки-УБД мають право оформити пенсію з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки-УБД можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо їхній стаж складає не менше 20 років.

Окрім цього, передбачена ще й щомісячна доплата до пенсії. Вона визначається статтею 12 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Розмір надбавки становить 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума складає 590 гривень. Важливо, що така доплата виплачується незалежно від того, який саме вид пенсії призначений ветерану.

Крім основної надбавки, учасники бойових дій мають право і на інші види фінансової підтримки, хоча їхній розмір значно менший. Наприклад, цільова допомога на проживання становить лише 40 гривень.

Як оформити пенсію для УБД

Щоб отримати пенсію, ветерану потрібно подати заяву та необхідний пакет документів. Зробити це можна:

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

офлайн – особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру.

Для оформлення знадобляться такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

підтвердження страхового стажу;

посвідчення УБД або довідка про участь у бойових діях;

фотокартки для виготовлення пенсійного посвідчення.

