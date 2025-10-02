Кто из пенсионеров получит надбавку в 25%: детали выплат

В Украине для участников боевых действий установлена ежемесячная доплата к пенсии. Ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году эта надбавка будет составлять 590 гривен. Выплата предусмотрена законом №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Одной из важных социальных гарантий для участников боевых действий есть возможность досрочного выхода на пенсию. Это означает, что они могут начать получать выплаты раньше других граждан:

мужчины-УБД имеют право оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины-УБД могут выйти на пенсию в 50 лет, если их стаж составляет не менее 20 лет.

Кроме того, предусмотрена еще и ежемесячная доплата к пенсии. Она определяется статьей 12 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Размер надбавки составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 590 грн. Важно, что такая доплата выплачивается вне зависимости от того, какой именно вид пенсии назначен ветерану.

Кроме основной надбавки, участники боевых действий имеют право и на другие виды финансовой поддержки, хотя их размер значительно меньше. К примеру, целевая помощь на проживание составляет всего 40 гривен.

Как оформить пенсию для УБД

Чтобы получить пенсию, ветерану необходимо подать заявление и необходимый пакет документов. Сделать это можно:

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

офлайн – лично обратившись в любой сервисный центр.

Для оформления понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

подтверждение страхового стажа;

удостоверение УБД или справка об участии в боевых действиях;

фотографии для изготовления пенсионного удостоверения.

