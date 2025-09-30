Вихід на пенсію під питанням: кого 'гальмує' Пенсійний фонд і які шанси в судах

В Україні достроковий вихід на пенсію (до досягнення 60-річного віку) для багатьох людей є не лише правом, а й необхідністю – особливо для тих, хто роками працював у шкідливих чи важких умовах. Проте на практиці отримати таку можливість украй складно: Пенсійний фонд часто відмовляє у призначенні виплат, зокрема не визнає підтверджений трудовий стаж.

Як пояснили OBOZ.UA в юридичній компанії "Мережа права", найбільше проблем виникає саме з пільговим або спеціальним стажем. У подібних випадках ПФУ зазвичай вимагає додаткові документи чи довідки, навіть тоді, коли в трудовій книжці вже зазначені підприємство, посада та умови праці.

Втім відмова Пенсійного фонду ще не означає остаточну втрату права на дострокову пенсію. Судова практика показує, що в багатьох випадках Феміда стає на бік працівників, визнаючи їхнє право на заслужений відпочинок раніше встановленого віку.

OBOZ.UA дізнавався, хто в Україні може розраховувати на дострокову пенсію та з якими перешкодами найчастіше стикаються громадяни. Також були проаналізовані приклади судових справ, де українці відстоювали своє право піти на заслужений відпочинок раніше 60 років.

Хто має право на пенсію до 60 років

У Пенсійному фонді пояснили, що стандартно пенсія за віком призначається після досягнення 60 років і за наявності достатнього страхового стажу. Водночас для тих, хто працював у шкідливих чи важких умовах, передбачені пільгові умови.

Так, оформити дострокову пенсію можна, якщо є:

не менше 12,5 року роботи за Списком № 2 (професії зі шкідливими та важкими умовами);

загальний страховий стаж щонайменше 30 років.

До цього списку входять представники багатьох спеціальностей, серед яких:

машиністи,

шахтарі,

працівники асфальтобетонного виробництва,

мулярі,

електромонтажники,

колійні монтери,

бурильники,

підривники та інші професії.

Право на пільгову пенсію підтверджується за допомогою записів у трудовій книжці та спеціальних довідок, які видають підприємства, організації чи їхні правонаступники. У такій довідці обов’язково мають бути зазначені:

періоди роботи, що враховуються до спеціального стажу;

найменування професії або посади;

умови та характер виконуваної роботи;

посилання на відповідний список (із зазначенням номера);

первинні документи, які стали підставою для оформлення довідки.

Окрім працівників зі шкідливими умовами, право на дострокову пенсію мають і деякі інші категорії українців:

Люди з гіпофізарним нанізмом (низькорослість): чоловіки можуть оформити пенсію з 45 років за наявності щонайменше 20 років стажу, жінки – з 40 років при стажі від 15 років.

Особи з інвалідністю І групи з дитинства та незрячі: чоловіки – з 50 років (при стажі від 15 років), жінки – з 40 років (від 10 років стажу).

Багатодітні матері: жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей або дітей з інвалідністю чи рідкісними захворюваннями, мають право на пенсію у 50 років, якщо стаж становить від 15 років.

Учасники бойових дій: чоловіки – з 55 років (стаж від 25 років), жінки – з 50 років (стаж від 20 років).

Члени сімей загиблих військових: чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років при стажі від 25 років, жінки – у 50 років при стажі від 20 років, за умови, що не уклали повторного шлюбу.

Працівники, звільнені через скорочення: якщо звільнення відбулося менш ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку та нової роботи не запропонували, людина має право претендувати на дострокову пенсію.

Основні труднощі з достроковим виходом на пенсію

За словами юристів, Пенсійний фонд нерідко ставить перепони українцям, які прагнуть отримати пенсію раніше встановленого віку. Формально відмови часто ґрунтуються на бюрократичних деталях, серед яких найбільше проблем виникає саме з підтвердженням трудового стажу.

Найпоширеніші причини:

відмова зарахувати роботу за Списками №1 і №2.

Список №1 охоплює професії та посади, що дають право на дострокову пенсію у зв’язку з особливо небезпечними або важкими умовами праці. Список №2 включає менш шкідливі чи складні умови, але теж передбачає можливість піти на пенсію раніше – за вислугу років.

"Люди десятиліттями працювали в тяжких чи небезпечних умовах, а під час звернення до Пенсійного фонду стикаються з відмовою у зарахуванні цього періоду. Часто чиновники вимагають довідки чи інші документи, яких підприємства вже не зберігають", — пояснює адвокат ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь.

Відмова у зарахуванні спеціального стажу

Однією з головних причин відмови у достроковій пенсії стає невизнання спеціального стажу, необхідного для виходу на відпочинок за вислугу років. "Найбільші перешкоди для тих, хто хоче скористатися правом на пенсію раніше 60 років, полягають у небажанні Пенсійного фонду визнавати очевидні обставини та у формальному підході до законодавства", – зазначають юристи.

Коли суд змушує ПФУ призначати пенсію

Відмова Пенсійного фонду ще не ставить хрест на достроковій пенсії. Часто суди ухвалюють рішення на користь громадян і фактично зобов’язують ПФУ надати їм право на відпочинок раніше встановленого віку.

Так, наприклад, українцю вдалося домогтися виходу на пенсію у 51 рік. У справі клієнта юридичної компанії "Мережа права" №160/26546/24 чоловік оскаржив відмову ПФУ у призначенні пільгової пенсії. Він вимагав врахувати кілька періодів роботи за Списком №1, але у фонді відмовили, посилаючись на відсутність цих даних в індивідуальних відомостях Державного реєстру загальнообов’язкового соцстрахування.

Рішенням Дніпропетровського окружного адмінсуду від 28.11.2024 було визнано за необхідне зарахувати українцю кілька періодів роботи до пільгового стажу за Списком №1. Суд підкреслив, що Пенсійний фонд не довів належним чином факт включення всіх відпрацьованих років до цього стажу.

Пенсія у 48 років

26.04.2024 Дніпропетровський окружний адмінсуд у справі №160/4722/24 постановив рішення на користь українки, яка вимагала дострокового виходу на пенсію. Попри відмову ПФУ, що посилався на "недосягнення 50-річного віку", суд визнав її право на пенсію. Ключовим аргументом стало рішення Конституційного Суду №1-р/2020, згідно з яким жінки, що працювали за Списком №1 до 2017 року, мають право виходити на пенсію вже з 45 років.

Пенсія у 52 роки

У Полтаві окружний адмінсуд 14.03.2025 у справі №440/14875/24 підтвердив право жінки на пенсію за вислугу років. Пенсійний фонд відмовився визнавати її стаж після 2017 року, проте суд встановив: для призначення пенсії достатньо мати спеціальний стаж у 25 років і більше.

"Ці випадки показують: навіть якщо Пенсійний фонд безпідставно відмовляє у зарахуванні стажу чи призначенні виплат, суди стають на сторону громадян та відновлюють їхнє право на дострокову пенсію", – наголошує адвокат.

