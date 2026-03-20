'Несмотря на позицию Венгрии, ЕС все равно предоставит Украине кредит в размере 90 млн евро', - Фон дер Ляен

Европейский Союз намерен предоставить Украине кредит на сумму 90 млрд евро в 2026-2027 годах, даже несмотря на блокирование этого решения со стороны Венгрии. Соответствующая финансовая помощь была согласована еще в декабре 2025 года на уровне Европейского совета.

Об этом заявила президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляен после саммита лидеров ЕС. Она подчеркнула, что процесс сейчас тормозится из-за позиции одного из европейских лидеров — премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, не соблюдающего ранее достигнутые договоренности.

В то же время фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз найдет способ реализовать это решение вне зависимости от препятствий. Она также уточнила, что одним из условий договоренности было неучастие в займе трех стран — Венгрия, Словакия и Чехия, и это условие было выполнено.

Несмотря на трудности, глава Еврокомиссии отметила, что ЕС остается решительным в своей поддержке Украины и способен принимать сложные решения даже в непростых условиях.

