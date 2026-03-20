'Попри позицію Угорщини, ЄС все одно надасть Україні кредит у розмірі 90 млн євро', - Фон дер Ляєн

Європейський Союз має намір надати Україні кредит на суму 90 млрд євро у 2026–2027 роках, навіть попри блокування цього рішення з боку Угорщина. Відповідну фінансову допомогу було погоджено ще у грудні 2025 року на рівні Європейської ради.

Про це заявила президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС. Вона наголосила, що процес наразі гальмується через позицію одного з європейських лідерів — прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан, який не дотримується раніше досягнутих домовленостей.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз знайде спосіб реалізувати це рішення незалежно від перешкод. Вона також уточнила, що однією з умов домовленості була неучасть у позиці трьох країн — Угорщини, Словаччини та Чехії, і ця умова була виконана.

Попри наявні труднощі, очільниця Єврокомісії зазначила, що ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України та здатен ухвалювати складні рішення навіть у непростих умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!