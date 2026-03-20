Вправе ли ТЦК силой содержать мобилизованного: объяснение юриста

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине вопрос соблюдения прав граждан при взаимодействии с территориальными центрами комплектования (ТЦК) остается особенно важным. Несмотря на отдельные сообщения о якобы принудительном содержании, действующее законодательство четко обозначает границы полномочий этих органов.

Даже при мобилизации деятельность ТЦК регулируется законом и не выходит за установленные рамки. В то же время, на практике иногда возникают ситуации, когда граждане заявляют о фактическом задержании или содержании в помещениях центров. Эксперты объясняют, что подобные случаи часто связаны с недостаточной осведомленностью людей о своих правах и процедурах. Об этом сообщает РБК.

Адвокат Ярослав Хливный отмечает, что работники ТЦК не имеют права задерживать лиц или применять силу. Такие полномочия принадлежат исключительно правоохранительным органам, в частности, полиции, и могут реализовываться только в рамках определенной законом процедуры. Представители территориальных центров не уполномочены действовать принудительно.

В то же время юрист обращает внимание, что иногда сами граждане соглашаются на действия, выходящие за пределы закона — преимущественно по неосведомленности или пассивной позиции по защите собственных прав.

Даже в случае нарушения правил военного учета, например, игнорирования повестки или несвоевременной явки, это не дает оснований для принудительного содержания человека работниками ТЦК. В таких случаях может наступать административная ответственность или привлекаться полиция, но самостоятельное применение силы со стороны представителей центров незаконно.

Специалисты советуют гражданам заранее готовиться к визиту в ТЦК во избежание недоразумений и ускорить процедуры. С собой следует иметь паспорт, идентификационный код и военно-учетные документы. Также целесообразно подготовить подтверждение права на отсрочку или других важных обстоятельств, например, документы о составе семьи, свидетельства о рождении детей или подтверждение статуса многодетной семьи.

Кроме этого, в случае необходимости следует иметь документы, подтверждающие уход за людьми с инвалидностью, а также медицинские справки, историю болезни или выводы врачебных комиссий. Это поможет корректно зафиксировать все обстоятельства и избежать лишних вопросов при проверке.

